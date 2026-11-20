В Украине выявили риски нецелевого использования более 19 тысяч автомобилей, ввезенных под вид гуманитарной помощи. По оценкам Государственной таможенной службы, потенциальные потери бюджета от неуплаты таможенных платежей по таким транспортным средствам могут достигать 3,2 млрд грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

По данным ведомства, отдельные лица используют гуманитарный статус для ввоза автомобилей без уплаты таможенных платежей, после чего транспорт могут продавать для получения прибыли вместо безвозмездной передачи военным и другим получателям пособия.

За десять месяцев 2026 года таможни составили 319 протоколов о нарушении таможенных правил, предметом которых являлись гуманитарные транспортные средства. Это 86,2% всех протоколов, составленных по товарам гуманитарной помощи.

Сколько денег мог потерять бюджет

По расчетам Гостаможслужбы, если бы автомобили, в отношении которых выявили риски нецелевого использования, ввозились в обычном режиме импорта, за каждый пришлось бы уплатить от 170 до 200 тыс. грн налогов.

Общая сумма потенциальных потерь государственного бюджета по выявленным фактам оценивается примерно в 3,2 млрд. грн.

В то же время речь идет именно об оценке возможных потерь, а не об окончательно установленной сумме неуплаченных налогов.

Кроме того, таможенники направили в правоохранительные органы 82 сообщения о фактах с признаками уголовных правонарушений.

Правоохранители устанавливают причастные лица и обстоятельства возможного незаконного ввоза и последующего использования автомобилей.

Таможня не может остановить подозрительные автомобили

В Гостаможслужбе пояснили, что действующее законодательство не позволяет таможенным органам отказывать в пропуске или временно задерживать транспортные средства, ввозимые в качестве гуманитарной помощи, даже при наличии высоких рисков их дальнейшего нецелевого использования.

Это связано с требованиями по безотлагательному таможенному оформлению и пропуску гуманитарных грузов.

В то же время, такой порядок создает возможности для злоупотреблений, когда автомобили ввозят без уплаты налогов, а затем используют не по заявленному назначению.

Для усиления контроля Гостаможслужба уже подготовила предложения по изменениям в законодательство.

Ожидается, что новые нормы расширят полномочия таможенников в выявлении и предотвращении незаконного ввоза и коммерческого использования гуманитарных автомобилей.

Напомним, в ноябре Гостаможслужба выявила почти 9 тысяч нарушений таможенных правил за десять месяцев 2026 года на общую сумму около 3,7 млрд. грн. По результатам рассмотрения дел, в частности, предыдущих периодов, суды наложили штрафов на сумму более 11 млрд грн.