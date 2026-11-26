Богатейший человек в мире Илон Маск заявил, что каждый ребенок в Соединенных Штатах получит по две акции его компании SpaceX, разработчика космических кораблей и искусственного интеллекта. Общая стоимость подаренных бумаг составит около 18 миллиардов долларов.

Как пишет Dilo, об этом Маск сообщил в соцсети Х.

"Каждый ребенок в Америке получит две акции SpaceX – одну от компании и одну лично от меня", - написал миллиардер.

Маск уточнил, что акция от SpaceX будет передана в декабре 2026 года, а из его собственного пакета — в июне 2027 года, когда для миллиардера закончится период запрета на продажу акций.

SpaceX сообщила, что передаст по одной вновь выпущенной обычной акции класса А на каждый счет, открытый по программе Trump Account ("Счет Трампа"), добавив, что Маск выделит такое же количество своих акций, которое пожертвует компания.

По программе "Счет Трампа" американцы младше 18 лет получают возможность участвовать в фондовом рынке и формировать накопления с раннего возраста.

В октябре Маск объявил, что подарит каждому ребенку и в Америке одну акцию SpaceX. По оценке Бюро переписи населения США в стране насчитывается около 72 миллионов детей. На основании этих данных и нынешней стоимости акций SpaceX общая стоимость инициативы Маск составит 18 миллиардов долларов, пишет Axios.

Состояние самого Маска оценивается в 824 миллиарда долларов, отмечает Reuters. По состоянию на июль 2026 г. ему принадлежало около 6,42 миллиарда акций SpaceX.