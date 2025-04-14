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Импорт бензина в Украину в марте вырос на 26%: из каких стран завезли топлива больше всего

бензовоз
В марте импорт бензина в Украину вырос на 26%. Фото: thk.kiev

В марте поставки бензина в Украину составили 98,8 тысячи тонн, что на 26% превышает показатель февраля и на 38% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Всего за первый квартал 2025 года импортировали 272 тысяч тонн, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает EKe nkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95" .

За первый квартал 2025 года импорт из Литвы и Германии увеличился в 2,4 раза, достигнув 71 тыс. тонн и 58,5 тыс. тонн соответственно. С сентября 2024 года, после модернизации железнодорожного терминала "Моккава", Литва стала ведущим поставщиком бензина в Украину на ежемесячной основе (за исключением февраля). Укреплению позиций литовского производителя способствовала компания WOG, увеличившая закупки в квартальном сопоставлении почти в 2,7 раза, с 15,5 тыс. тонн до 41,3 тыс. тонн. Поставки горючего из Германии неожиданно обогнали поставки из Польши, которые сократились на 23% и составили 49,8 тыс. тонн.

В марте тенденция сохранилась. По сравнению с февралем поставки из Литвы выросли в 2,1 раза до 32,9 тыс. тонн, а из Германии — на 40%, до 22 тыс. тонн. Кроме того, вырос импорт бензина из Румынии на 42%, до 23,7 тыс. тонн. В пять раз, хотя всего до 0,5 тыс. тонн, увеличились поставки бензинов из Болгарии.

Фото 2 — Импорт бензина в Украину в марте вырос на 26%: из каких стран завезли топлива больше всего

Какие компании являются основными импортерами бензина?

Основные поставщики, такие как ОККО, WOG и UPG, увеличили импорт бензина, в целом привезя 69,2 тысяч тонн, что составило 70% от общего импорта, по сравнению с 64% в феврале. UPG существенно нарастила объемы поставок на 70%, достигнув показателя 12,1 тысяч тонн, ОККО и WOG тоже увеличили импорт, соответственно на 15% и 63%, и завезли 32,8 и 24,3 тысяч тонн.

В топ-10 вошли новые оптовики, такие как УНТК и Люкс Страна. УНТК завезла 1,3 тысяч тонн бензина из Литвы и Молдовы, а "Люкс Страна" приобрела 2 тысяч тонн ресурса компании Rompetrol Rafinare из Румынии. При этом экономсети VST, "Параллель" и "БРСМ-Нефть" сократили закупки бензина. Их среднесуточный импорт уменьшился на 14%, 15% и 8% соответственно, достигнув уровней 65 тонн, 55 тонн и 50 тонн. На главную десятку продавцов приходится 83% общего импорта ресурсов — 81,9 тысяч тонн, что превышает предыдущий месячный показатель в 80%.

Напомним, 10 апреля АМКУ предоставил разрешение "ОККО-Драйв" на получение контроля над активами компаний "Автобансервис", "Интелтранс-С", "Кло", "Блистовица" и "Клеон-Ойл".

Автор:
Татьяна Ковальчук