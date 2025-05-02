Импорт электроэнергии в Украину в апреле сократился на треть, экспорт – вырос вдвое

В апреле 2025 года импорт электроэнергии в Украину уменьшился на 31% по сравнению с мартом и составил 187 тыс. МВт-час.

Об этом сообщается в ежемесячном энергетическом мониторинге компании ExPro.

Самые высокие объемы импорта зафиксированы 11 апреля — более 20 тыс. МВт-час. Однако после 20 апреля объем поставок электроэнергии из-за границы значительно снизился.

В то же время экспорт электроэнергии из Украины в апреле увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем и превысил 150 тысяч. МВт-час.

Самыми активными днями экспорта стали 22-25 апреля, когда ежедневно поставлялось более 11 тысяч. МВт-час.

Наибольшими направлениями экспорта стали Венгрия – 38% всех объемов, и Молдова – 35%.

Отметим, что в марте Украина увеличила импорт электроэнергии в марте 2025 года, по сравнению с февралем, на 11% – до 272 тыс. МВт-час. В феврале импорт электроэнергии составил 244 тыс. МВт-час.