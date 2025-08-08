Импорт сжиженного газа в Украину в июле вырос на 5%

В июле 2025 года поставки сжиженного газа в Украину из-за границы выросли на 5% по сравнению с июнем — до 69,4 тыс. тонн. В то же время в годовом измерении импорт упал на 21%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на enkorr.

Такой спад связан с высокой базой сравнения — в июле 2024 года трейдеры активно закупали LPG накануне акциза с €52 до €148 за 1000 литров, которое состоялось 1 сентября.

Крупнейшим импортером в июле стала компания "БРСМ-Нефть", которая завезла 12 тыс. тонн - на 23% больше, чем в июне. Это самый высокий показатель компании с сентября 2024 года. Основные объемы поступили из Турции (4,5 тыс. т), Румынии (3,2 тыс. т), Египта (3 тыс. т), а также из Польши и Венгрии.

Для реализации дополнительных объемов трейдер впервые вышел на Украинскую энергетическую биржу, однако продажи были почти нулевыми из-за высоких цен и низкого уровня доверия к ресурсу.

Компания "Надежда" вернулась к привычному уровню поставок после сдержанного июня. Она активизировала импорт из европейских партнеров, включая OMV Petrom, ORLEN Unipetrol, MOL и Tupras (Турция). Турецкий завод стал новым источником поставок на рынок.

Изменения в структуре импорта также коснулись OKKO, которая уменьшила объемы на 29% — до 3,5 тыс. т. Компания заменила более дорогие польские поставки более дешевыми ресурсами из Румынии.

Всего количество активных импортеров в июле возросло до 88 компаний (на 14 больше, чем в июне), что превышает средний показатель за первое полугодие 2025 года (83 компании).

География поставок

Польша : импорт снизился до 2,3 тыс. т - минимум с марта 2022 года.

Литва : поставки выросли на 14%, до 10,3 тыс. т. Цены на литовский LPG ($618–634/т) были ниже польских ($634–724/т).

Венгрия : объем поставок вырос до 3,6 тыс. т, в том числе значительную долю составили продукты с высоким содержанием серы.

Турция : смена поставщиков – вместо Aygaz активнее работали Likitgaz Dagitim и Tupras.

Румыния : OMV Petrom существенно нарастил объемы (2,5 тыс. т), хотя Unicom Oil Terminal сократил поставки.

Добавим, что в начале июня, средняя стоимость сжиженного газа на украинском рынке снизилась на 690 грн/т, достигнув отметки 51 110 грн/т.