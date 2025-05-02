Импорт товаров военного назначения: с мая разрешения можно получить в электронном формате

С 1 мая 2025 года в Украине начала действовать электронная система оформления разрешений на импорт продукции военного и двойного назначения. Нововведение внедрено в рамках экспериментального проекта по усовершенствованию экспортного контроля, который длится уже почти год.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Разрешения теперь в электронном виде

Теперь участники международных передач, которые пользуются системой ИКСЕК Stratlink, могут получить разрешение на импорт сразу после того, как его подпишет руководитель Госэкспортконтроля.

Документ автоматически появляется в электронном пользовательском кабинете, а также направляется в Единый государственный портал "Единое окно для международной торговли". Следовательно, потребность в бумажных копиях отпадает — все доступно онлайн.

От старта проекта к системе уже присоединились более 250 компаний, и многие из них активно пользуются сервисом — некоторые подали от 15 до 35 заявок на импорт критически важных для фронта товаров.

Онлайн-формат позволяет работать круглосуточно и с любой точки страны, минимизирует количество ошибок благодаря автоматизированным процессам и теперь обеспечивает еще и быстрое получение разрешительных документов, отмечают в пресс-службе.

Среди преимуществ нововведения:

мгновенное получение разрешения сразу после его подписания;

возможность предварительного ознакомления с проектом разрешительного документа и его особыми условиями;

снижение риска технических ошибок — благодаря возможности увидеть проект документа и сообщить службу при обнаружении несоответствий в нем.

До конца 2025 года все разрешительные документы в сфере экспортного контроля планируют перевести в электронный формат.

Справка:

ИКСЕК — это украинская локализация программного обеспечения Stratlink, используемого органами экспортного контроля более чем в десяти странах мира.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и отечественной оборонной промышленности, которая за три года полномасштабной войны с Россией не только восстановилась, но и претерпела существенное развитие.

Также стоит отметить, что в 2025 году Министерство обороны подписало контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на общую сумму около 130 миллиардов гривен.