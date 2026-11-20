Россия снова изменила сроки импортозамещения программного обеспечения. Теперь 92% объектов критической инфраструктуры должны отказаться от иностранного софта к 2036 году.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Речь идет о системах управления электростанциями, промышленностью, поездами и связью, которые должны были перевести на российские программы еще до 2025 года.

Какие объекты получили отсрочку

Отсрочка касается объектов третьей категории значимости – в нее входят системы, сбои в работе которых наносят малейший вред. Для объектов первой и второй категорий дедлайн был установлен на 1 сентября 2028 года. Однако и эти предприятия смогут работать на зарубежном софте до 2036 года, если примут участие в особо значимых проектах по разработке российских программ. Пока таких проектов насчитывается более 200.

Почему Россия изменила сроки

Требование переходить на российское программное обеспечение было введено в марте 2022 года. Тогда Владимир Путин ограничил покупку иностранного софта для критической инфраструктуры.

В ноябре 2025 года Минцифры России предложили перенести завершение перехода на 2028 год с возможностью продления до декабря 2030 года. Теперь правительство снова пересмотрело сроки.

По оценке Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", к концу 2025 года на российское программное обеспечение перешли лишь 40-45% субъектов критической информационной инфраструктуры.

Среди клиентов разработчика FTData фактическую замену иностранного ПО начали около 20%. Еще 30% только изучали доступные российские решения.

Одной из причин задержки есть сложность перехода. Как объясняла бизнес-партнерша по кибербезопасности Cloud Юлия Липатникова, установка новых систем управления может потребовать остановки производства.

Ранее сообщалось, что россияне все больше сталкиваются с последствиями собственной геополитической изоляции, последовавшей после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за западных санкций, и мечтают о возвращении иностранных компаний.