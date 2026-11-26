В индустриальном парке Ковель Порто в Волынской области началось строительство второй очереди железнодорожных путей, которые объединят производственные помещения парка с инфраструктурой Укрзализныци. Строительство ведет компания Компрессорная техника, которая является инициатором создания парка. Объем инвестиций во вторую очередь 232,5 млн. грн. Завершение строительства запланировано в 2027 году.

Как пишет Dilo, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, второй очередью проекта предусматривается обустройство 18 железнодорожных путей общей протяженностью 7,5 километров. Это позволит индустриальному парку принимать подвижной состав протяженностью более 20 вагонов.

Проект предусматривает строительство сети широких и узких путей (европейский стандарт 1435 мм и украинский 1520 мм) для подачи вагонов на фронты погрузки и таможенный терминал. Это позволит ускорить обработку грузов промышленного назначения как в экспортном направлении, так и необходимых для функционирования производств в Украине.

Кисилевский рассказал, что строительство проекта первой очереди завершилось в сентябре 2026 года, в течение октября и ноября были оформлены технический паспорт объекта, акт готовности и сертификат готовности к эксплуатации. В настоящее время продолжается оформление эксплуатационной документации в АО "Укрзализныця".

Кроме того, для расширения пропускных способностей комплекса железнодорожных путей к подвижному составу в 50 вагонов ведутся предпроектные работы по третьей очереди строительства.

Для строительства первой очереди железнодорожных путей индустриальный парк Ковель Порто воспользовался государственной программой стимулирования развития инфраструктуры индустриальных парков . В 2024 году из государственного бюджета было выделено 69,8 млн грн в условиях софинансирования 50:50. Условием государственного финансирования было введение в эксплуатацию в течение трех лет на территории индустриального парка не менее 5 тыс. кв. м промышленных площадей, а также привлечение не менее двух участников-производителей.

Напомним, группа компаний "Кобзаренко" открыла в Ковеле Волынской области новый завод по производству оборудования для аграриев. Предприятие обустроили на базе бывшего завода железобетонных изделий, который простаивал 16 лет, инвестировав в запуск около 100 млн. грн.