Страховая компания ИНГО выплатила 226,6 млн грн ($5 млн) возмещения украинскому предприятию, логистический комплекс которого потерпел значительные разрушения в результате российского ракетного удара. Выплата составляла полный лимит, предусмотренный договором страхования военных рисков, хотя общие убытки предприятия были больше.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба ИНГО, не указывая названия предприятия.

Речь идет о страховом случае, произошедшем летом 2026 года во время массированной российской атаки. Три ракеты попали в логистический терминал в пригороде Киева, в результате чего обрушилась часть кровли, под которой размещалось основное автоматизированное сортировочное оборудование.

В комплексе возник пожар, были повреждены складские конструкции и инженерные коммуникации. Разрушение охватило несколько тысяч квадратных метров из общей площади комплекса около 24 тыс. кв. м. Из-за повреждения сортировочной инфраструктуры работу двух логистических хабов полностью остановили.

"Масштаб ущерба был таким, что максимального страхового покрытия не хватило для компенсации всех потерь предприятия. Однако убытки были подтверждены, и мы выполнили свои обязательства в полном объеме. Для компании принципиально, чтобы даже в таких сложных случаях страхователь получал именно ту финансовую защиту, которая предусмотрена договором. Особенно, когда речь идет об инфраструктуре, от которой зависит ежедневная работа крупного бизнеса", – отметил председатель правления ИНГО Андрей Семченко.

Как оценивали ущерб

Договор страхования охватывал здания, внутреннюю отделку, инженерные коммуникации, складское и сортировочное оборудование и офисную технику. Перестраховую защиту организовало украинское представительство Pragma Insurance Brokers, которое вместе с брокером "СБ Малакут" формирует единую брокерскую группу.

По информации страховщика, оценка повреждений была сложной из-за взаимозависимости автоматизированных сортировочных линий, конвейеров и инженерных систем. Полное обследование потребовало бы оценки всех поврежденных конструкций, определения стоимости восстановительных работ и подготовки проекта реконструкции. Потому стороны согласовали другой подход – сосредоточиться на оценке основного технологического оборудования.

"В таких случаях результат в значительной степени зависит от того, насколько правильно организовано перестрахование еще до наступления страхового события. Важно не только найти надежных перестраховщиков, но и обеспечить четкие условия покрытия и ясный порядок урегулирования", – подчеркнул управляющий партнер "СБ Малакут" Алексей Березин.

В ходе осмотров специалисты определили степень повреждения активов, проверили схемы расположения оборудования, техническую документацию, закупочные документы и учетные данные предприятия.

По результатам экспертизы стоимость поврежденного оборудования была оценена в $8,75 млн. Этой суммы было достаточно для подтверждения убытков, превышающих предусмотренный договором лимит страхового покрытия в $5 млн.

По словам Березина, благодаря согласованию работы страховщика, брокеров и перестраховщиков удалось получить перестраховое возмещение без задержек.

В то же время руководитель управления урегулирования имущественного ущерба ИНГО Александр Колпаков пояснил, что оценка каждого поврежденного элемента комплекса потребовала бы больше времени и ресурсов, но не изменила бы конечную сумму страховой выплаты. "Мы должны получить достаточное документальное подтверждение ущерба в рамках условий договора. Именно этот принцип определял подход к урегулированию", – добавил он.

Что известно об ИНГО и страховых брокерах

Страховая компания ИНГО работает на украинском страховом рынке с 1994 года. Компания имеет лицензии на страхование по 17 классам и предоставляет услуги частным клиентам и бизнесу. Среди основных направлений – страхование имущества, транспорта, здоровья, ответственности и военных рисков.

"СБ Малакут" – украинский страховой брокер, работающий с 2009 года. Специализируется на страховании корпоративных рисков, организации страховых программ и сопровождении урегулирования убытков.

Pragma Insurance Brokers – страховой и перестраховой брокер, основанный в Литве в 2006 году. С 2024 года имеет представительство в Украине, включенное в реестр страховых посредников НБУ. Компания занимается размещением сложных рисков на международных перестраховых рынках, в том числе военных, имущественных и энергетических.

Напомним, ранее ИНГО выплатила около 11,5 млн грн за грузы, поврежденные и уничтоженные во время российских обстрелов портов Одесской области. Страховые случаи произошли в период с 25 ноября 2025 года по 15 января 2026 года.