Инвестиции могут изменить не только экономику, но и политическую риторику в отношении торговых барьеров — "Укрметаллургпром"

Украинская металлургическая отрасль переживает самый глубокий кризис за последние десятилетия. На фоне потерь представители отрасли призывают пересмотреть условия доступа на европейские рынки.

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По словам Президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, из-за боевых действий украинская металлургическая отрасль понесла колоссальные потери — с довоенных свыше 40 млн тонн стали в год производство упало до 7,5 млн тонн после начала войны. Для сравнения, на сегодняшний день страны Европейского Союза вместе производят около 120-миллионов тонн стали в год.

Об этом рассказал Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков на мероприятии "Торговые войны: искусство защиты", организованном компанией "Ильяшев и Партнеры", передает корреспондент Delo.ua.

С 2014 года сектор потерял треть своих мощностей. На фоне таких потерь представители отрасли призывают пересмотреть условия доступа на европейские рынки, в частности — продление переходных периодов и устранение барьеров.

Александр Каленков подчеркнул, что украинская сторона активно ведет разъяснительную работу с европейскими депутатами, пытаясь объяснить реальную экономическую ситуацию и сложность адаптации к стандартам ЕС. По словам спикера, евродепутаты уже демонстрируют поддержку и заинтересованность в интеграции отдельных секторов украинской экономики.

В то же время, несмотря на стратегическое партнерство, США до сих пор применяют 25% пошлины на украинскую сталь, введенную еще в 1990-х годах. Украинские представители считают, что эта норма требует пересмотра, но Соединенные Штаты пока не рассматривают этот вопрос как приоритетный.

Отдельное внимание Каленков уделил необходимости привлечения инвестиций со стороны партнеров США, Великобритании, Японии и ЕС. По его мнению, привлечение инвесторов может существенно изменить не только экономический климат, но и политическое отношение к торговым ограничениям.