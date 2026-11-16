Инвесторы судятся с Intel после обвала акций на $140 млрд за один день

Акционеры американского производителя полупроводников Intel подали в суд на компанию, обвинив ее в обмане инвесторов из-за сокрытия влияния длительного спада продаж персональных компьютеров, повлекшего падение акций почти на 29% за один день.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Предложенный групповой иск был подан в пятницу в федеральный суд города Сан-Хосе, штат Калифорния, от имени пенсионного фонда пожарных и полиции города Саутфилд, штат Мичиган.

Истцы требуют возмещения убытков для инвесторов, владевших акциями Intel в период с 23 июля по 29 октября 2026 года, а соответчиками по делу также выступают генеральный директор Лип-Бу Тан и финансовый директор Дэвид Зинснер.

В заявлении отмечается, что руководство компании слишком медленно раскрывало информацию о негативном влиянии замедления продаж ПК и избытке складских запасов на выручку, перевесивших выгоды от строительства дата-центров и бума искусственного интеллекта.

Истцы также утверждают, что Intel имела мотив скрывать проблемы, поскольку в середине августа – в разгар провального третьего квартала – привлекла 23 миллиарда долларов капитала, продав акции по цене 95 долларов за штуку для развития контрактного производства чипов.

Резкое падение котировок Intel произошло на фоне слабого квартального прогноза и дефицита комплектующих.

Масштаб обрушения. 30 октября акции Intel упали на 28,6%, сократив рыночную стоимость компании примерно на 140 миллиардов долларов, на следующий день после обнародования ниже ожиданий прогнозов выручки и прибыли на четвертый квартал.

Факторы давления. Генеральный директор Лип-Бу Тан объяснил трудности дефицитом производственных поставок, беспрецедентной нехваткой памяти и снижением спроса на персональные компьютеры из-за роста цен на память, отметив, что компания должна срочно решить эти проблемы.

Динамика акций. В пятницу торги акциями Intel закрылись на уровне 59,66 доллара, что хотя и на 62% выше показателя начала года, но существенно ниже недавнего пика в 142,35 доллара, зафиксированного 30 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что акции Intel обвалились на 22% из-за слабых прогнозов и кризиса на рынке ПК. Тогда котировки производителя полупроводников упали на внебиржевых торгах после публикации пессимистических финансовых оценок, прервавших серию успешных квартальных отчетов этого года.