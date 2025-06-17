Ирано-израильский конфликт подталкивает мировые цены на нефть вверх

Мировые цены на нефть продемонстрировали рост на фоне опасений по поводу дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Аналитики предупреждают о возможных перебоях в поставках нефти с Ближнего Востока – одного из ключевых нефтедобывающих регионов мира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Как геополитика влияет на цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 34 цента (0,5%) – до 73,57 доллара за баррель, а американская WTI выросла в цене на 29 центов (0,4%) – до 72,06 доллара. Ранее в ходе торговой сессии оба контракта демонстрировали рост более 2%.

Накануне в понедельник котировки нефти снижались более чем на 1% на фоне надежд, что конфликт между Ираном и Израилем удастся сдержать. Такой оптимизм был обусловлен сообщениями СМИ о готовности Ирана к деэскалации и прекращению боевых действий.

Напряженность между Ираном и Израилем

Напряжение вокруг ирано-израильского конфликта снова возросло после того, как бывший президент США Дональд Трамп в сообщении в соцсетях призвал "всех" покинуть столицу Ирана — Тегеран. Во вторник, на пятый день эскалации, иранские СМИ сообщили о взрывах и активности систем противовоздушной обороны в Тегеране. В Израиле, в частности, в Тель-Авиве, в ответ на ракетные обстрелы со стороны Ирана раздавались сигналы воздушной тревоги.

На этом фоне аналитики отмечают, что инвесторы сохраняют опасения по поводу дальнейшего развития конфликта.

"Конфликт между Ираном и Израилем все еще находится в активной фазе, а рынок ощутимо реагирует на рост военных рисков", — заявила Приянка Сачдева, старший аналитик компании Phillip Nova. Она добавила, что ожидания решений Федеральной резервной системы США по монетарной политике также способствуют волатильности на нефтяном рынке.

Иран, занимающий третье место среди стран ОПЕК по объемам нефтедобычи, остается ключевым фактором для глобальных поставок. Возрастает обеспокоенность тем, что дальнейшая эскалация боевых действий в регионе может серьезно нарушить логистику транспортировки нефти и спровоцировать удорожание энергоносителей.

В то же время, по данным американских СМИ, Трамп якобы готов вернуться к переговорам с Ираном по поводу ядерного соглашения.

Напомним, недавно цены на нефть стремительно поднялись – оба основных показателя выросли на 7%, достигнув максимальных уровней с января этого года.