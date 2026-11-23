Украинские военные разрабатывают ИИ-помощника "Фаланга", который будет анализировать видео с беспилотников, перехваченные разговоры, текстовые сведения и другие разведданные.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал командир 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 Александр Настенко в интервью BBC Украина.

По его словам, разработка "Фаланги" должна стать одним из новых направлений технологического развития украинской армии.

"У украинской армии сейчас не так много точек роста. Мы пытаемся создать еще одну", – отметил Настенко.

На первом этапе система будет выполнять функции так называемого battle captain – офицера, который отслеживает ход боя и помогает координировать текущие операции.

Для этого ИИ-помощник будет собирать, систематизировать и фильтровать информацию из разных источников. В частности, речь идет о данных по киберпространству, видео беспилотникам, голосовым перехватам, текстовым сведениям и метеорологической информации.

Кроме того, разработчики планируют загружать в систему данные об успешно проведенных боевых операциях. Это должно дать возможность искусственному интеллекту учитывать предыдущий боевой опыт при подготовке рекомендаций по дальнейшим действиям.

Что известно о "Фаланге"

Название ИИ-помощник получил в честь центра мультидоменных операций "Фаланга", созданного 475-м отдельным штурмовым полком CODE 9.2 совместно с 1-м отдельным штурмовым полком имени Дмитрия Коцюбайло.

Центр участвовал в планировании операции "Медвежий капкан" в Харьковской области, в результате которой украинские военные вернули под контроль 14 населенных пунктов.

При подготовке операции аналитики центра собирали и прорабатывали информацию о логистике и перемещении российских подразделений в Харьковской области и соседней Белгородской области РФ.

Именно работу с большими массивами разведывательных данных, их систематизацию и анализ планируется оптимизировать с помощью новой системы искусственного интеллекта.

Какие еще ИИ-системы тестируют в ВСУ

Параллельно Министерство обороны Украины опробует ИИ-платформу SPECTR. Она предназначена для помощи военным штабам в анализе боевых данных, прогнозировании действий противника и планировании операций.

К тестированию платформы присоединились несколько боевых подразделений.

Таким образом, украинские военные развивают сразу несколько направлений применения искусственного интеллекта для обработки разведывательной информации и поддержки работы штабов.

Напомним, 25 сентября страны Европейского Союза согласовали выделение €6,6 млрд. из Европейского фонда мира для военной поддержки Украины. Из этой суммы €1 млрд. предусмотрели на новые совместные закупки вооружения, €900 млн. — на подготовку украинских военных, а €4,7 млрд. — на компенсацию странам ЕС за оказанную помощь.