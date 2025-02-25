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Испания выделит Украине миллиард евро военной помощи: что в нее входит

Зеленский
Владимир Зеленский встретился с премьером Испании Педро Санчесом. Фото: ОП

Испания поддержит Украину, выделив 1 млрд евро на вооружение. Также ожидается открытие хаба единства украинских переселенцев в Испании.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, в ходе которой лидеры обсудили вопросы безопасности, военной поддержки и восстановления Украины. В ходе визита Санчес объявил о выделении нового пакета военной помощи.

"Спасибо народу Испании и правительства за выделение нового пакета военной помощи — 1 млрд евро в этом году, и как раз то, что нужно для усиления фронта: бронетехника, ракеты, снаряды", — подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили ситуацию на поле боя и потребности украинских воинов, в частности, ПВО и инвестиции в производство отечественных дронов.

Кроме того, лидеры согласовали поддержку находящихся в Испании украинцев. Страны уже готовятся к подписанию совместной декларации о намерениях по созданию украинских "Центров единства", которые должны стать важным центром помощи вынужденным переселенцам.

Напомним, что Украина в марте получит от Европейского Союза   платеж в объеме 3,5 млрд евро. В ЕС готовится новый пакет поддержки, направленный на украинскую энергобезопасность и интеграцию в европейский энергетический рынок.

Европейский Союз планирует выделить Украине финансовую помощь в размере 35 миллиардов евро в 2025 году. Денежные средства поступят в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.

Автор:
Татьяна Бессараб