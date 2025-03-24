ИТ-отрасль уплатила $1 млрд налогов в бюджет в 2024 году — исследование

В 2024 году ИТ-сектор уплатил рекордный $1 миллиард налогов. Также ИТ-индустрия — единственная среди топ-5 экспортных отраслей, увеличившая свою долю в экспорте за последние пять лет.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Digital Tiger с Ассоциацией IT Ukraine, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

О рынке ИТ в Украине

Инженеры и разработчики обладают огромным опытом и профессиональностью, создавая продукты, востребованные по всему миру.

Украина экспортирует ИТ-сервисы в 147 стран, среди которых лидируют:

США;

Великобритания;

Германия;

Израиль;

Швейцария;

Польша.

Самые технологичные компании мира охотно выбирают Украину своим партнером. Среди них такие известные гиганты как Microsoft, Meta, NASA, IBM, Siemens, Google и Porsche.

Более 90% компаний планируют продвигать свои продукты в США, Великобританию, Польшу, Германию, Швейцарию, Израиль и другие страны.

Украинская стартап экосистема – в ТОП-3 стран Центральной и Восточной Европы по темпам роста.

Кроме того, ИТ-индустрия занимает первое место в экспорте всех украинских услуг и второе в общем экспорте.

"Должны стимулировать появление еще большего количества таких украинских компаний. Для этого мы уже сейчас фокусируемся на развитии эффективной экосистемы для развития технологического бизнеса", — подытожил Федоров.

Напомним, лидером среди стран, обеспечивавших выручку ИТ-отрасли в 2024 году, стали США. Они обеспечили $2,397 миллиарда валютных поступлений в Украину. Это 37,2% объемов всего IT-экспорта.

О том, как иностранные миллиардеры вкладываются в Украину во время войны и что будет дальше, читайте в редакционной статье Delo.ua.