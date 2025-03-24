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ИТ-отрасль уплатила $1 млрд налогов в бюджет в 2024 году — исследование
В 2024 году ИТ-сектор уплатил рекордный $1 миллиард налогов. Также ИТ-индустрия — единственная среди топ-5 экспортных отраслей, увеличившая свою долю в экспорте за последние пять лет.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Digital Tiger с Ассоциацией IT Ukraine, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
О рынке ИТ в Украине
Инженеры и разработчики обладают огромным опытом и профессиональностью, создавая продукты, востребованные по всему миру.
Украина экспортирует ИТ-сервисы в 147 стран, среди которых лидируют:
- США;
- Великобритания;
- Германия;
- Израиль;
- Швейцария;
- Польша.
Самые технологичные компании мира охотно выбирают Украину своим партнером. Среди них такие известные гиганты как Microsoft, Meta, NASA, IBM, Siemens, Google и Porsche.
Более 90% компаний планируют продвигать свои продукты в США, Великобританию, Польшу, Германию, Швейцарию, Израиль и другие страны.
Украинская стартап экосистема – в ТОП-3 стран Центральной и Восточной Европы по темпам роста.
Кроме того, ИТ-индустрия занимает первое место в экспорте всех украинских услуг и второе в общем экспорте.
"Должны стимулировать появление еще большего количества таких украинских компаний. Для этого мы уже сейчас фокусируемся на развитии эффективной экосистемы для развития технологического бизнеса", — подытожил Федоров.
Напомним, лидером среди стран, обеспечивавших выручку ИТ-отрасли в 2024 году, стали США. Они обеспечили $2,397 миллиарда валютных поступлений в Украину. Это 37,2% объемов всего IT-экспорта.
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