Читати українською

Из Ужгорода отправились в Европу первые поезда по евроколии: расписание движения (ФОТО)

поезд
Фото: прессслужба КМУ

12 сентября из Ужгорода стартовали прямые рейсы в Братиславу, Будапешт и Вену. Сегодня 280 пассажиров первыми протестуют новое быстрое и комфортное сообщение по европейской колее.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, это начало регулярного сообщения, открывающего для украинцев новые возможности путешествий в европейские столицы.

"Этот запуск открывает новую страницу интеграции Украины с Европейским Союзом. Украинские города получают прямое железнодорожное сообщение с ЕС, а наша инфраструктура становится частью общего транспортного пространства", - подчеркнул Кулеба.

Расписание поездов:

№961/618

  • Ужгород (8:09) → Братислава (18:33),
  • Братислава (11:27) → Ужгород (22:35).

№146

  • Ужгород (8:09) → Будапешт (14:20) → Вена (17:20)
  • Вена (10:42) → Будапешт (13:19) → Ужгород (22:35)

Кроме того, с декабря 2025 года, когда обновится график движения, пассажирам будут предложены удобные стыковки с внутренними рейсами. В частности, станет больше ночных поездов, которые будут стыковаться для удобной пересадки на европейский поезд.

Кроме этого, с 12 сентября 2025 будет курсировать новый маршрут №644/647 Захонь – Берегово – Боржава. Поезд будет курсировать по европути 1435 мм и напрямую соединит Берегово с Захонью — важным пересадочным узлом, откуда отправляются многочисленные поезда по Венгрии, в частности в Будапешт.

Билеты на поезда доступны в приложении и на сайте "Укрзализныци", а также на сайтах венгерских и словацких железных дорог.

Напомним, 5 сентября состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп. В дальнейшем планируют продолжить строительство пути во Львов и развивать другие маршруты

Автор:
Светлана Манько