Из Харькова в первый рейс отправились девять новых пассажирских вагонов

12 февраля состав фирменного поезда "Оберіг" №63/64 Харьков — Львов пополнился девятью новыми пассажирскими вагонами, построенными на Крюковском вагоностроительном заводе. Среди них пять купейных вагонов и четыре вагона класса СВ.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Там отметили, что эти вагоны являются частью масштабного обновления парка "Укрзализныци", и по получению новых партий этот рейс будет полностью укомплектован современными вагонами и получит статус флагманского. При этом стоимость билетов будет оставаться неизменной.

Новые вагоны оснащены расширенным комплексом безопасности, который предусматривает систему четырехзонного видеонаблюдения, охватывающую главные участки вагона, ручной замок и дополнительную блокировку купе для защиты от постороннего доступа, сигнализацию на вход в купе с усиленным сигналом, срабатывающим при открывании дверей, а также кнопку вызова проводника для оперативного зверя.

Вагоны содержат модернизированные инструменты связи и управления вагоном для поездной бригады, позволяющие более эффективно контролировать ситуацию в поезде.

Новые вагоны разработаны с учетом современных требований к комфорту и функциональности. Среди главных новшеств:

улучшенная шумоизоляция и усовершенствованная ходовая часть для более плавного движения;

удобная "мягкая" читальная зона у окна в каждом купе, позволяющая комфортно проводить время в пути;

индивидуальные розетки (USB и Type-C) у каждого пассажирского места для зарядки мобильных устройств;

дополнительные "планшетные" столики для пассажиров верхних полок в купейных вагонах, что делает их использование более удобным;

несколько режимов освещения, включая контурный вечерний свет в вагонах класса СВ, создающий более приятную атмосферу для отдыха.

"Укрзализныця" продолжает обновление вагонного парка, закупая новые вагоны и модернизируя уже существующие. Ожидается, что в будущем подобные усовершенствования появятся и в других поездах.

Добавим, что в конце 2023 года "Укрзализныця" заказала у Крюковского вагоностроительного завода 22 новых пассажирских вагона на 980,45 млн грн, которые должны быть поставлены до 30 июня 2026 года.