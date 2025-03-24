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Из-за кибератаки "Укрзализныця" продает билеты только на ближайшие два дня
Из-за технического сбоя в "Укрзализныце" билеты на все поезда в кассах продаются только на 24 и 25 марта. На крупнейших вокзалах страны очереди практически отсутствуют, и время ожидания составляет всего 10-15 минут.
Об этом сообщили в "Укрзализныце".
Это позволяет правильно управлять очередью, а также обеспечивать приоритетное оформление билетов для военнослужащих и других категорий пассажиров с неотложным путешествием.
"Идет восстановление ключевых систем из резервных копий: это занимает время, ведь проводится тщательная диагностика и идентификация возможных уязвимостей. Ключевая система продажи билетов, на которой работают все кассы, выдержала атаку и сохранила работоспособность", — говорится в сообщении компании.
В УЗ добавили, что возврат билетов на поезда в текущие сутки осуществляется по предварительному алгоритму: за час до отправки рейса следует отправить на электронную почту [email protected] скан-копию или четкое фото билета и контактный номер телефона. В "Укрзализныце" обработают заявку на возврат в течение трех суток с момента возобновления работы систем.
Масштабный сбой в работе "Укрзализныци"
Напомним, вечером, 23 марта, онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке. Восстановление всех систем длилось все прошедшие сутки и продолжается. На Центральном вокзале Киева, где работали всего 4 кассы по Украине и 2 международных, приходилось стоять в очереди по 40-50 мин.
24 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов. Пассажирам советуют покупать билеты в обеденное время, когда нагрузка на кассы меньше.