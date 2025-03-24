Из-за кибератаки "Укрзализныця" продает билеты только на ближайшие два дня

Из-за технического сбоя в "Укрзализныце" билеты на все поезда в кассах продаются только на 24 и 25 марта. На крупнейших вокзалах страны очереди практически отсутствуют, и время ожидания составляет всего 10-15 минут.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Это позволяет правильно управлять очередью, а также обеспечивать приоритетное оформление билетов для военнослужащих и других категорий пассажиров с неотложным путешествием.

"Идет восстановление ключевых систем из резервных копий: это занимает время, ведь проводится тщательная диагностика и идентификация возможных уязвимостей. Ключевая система продажи билетов, на которой работают все кассы, выдержала атаку и сохранила работоспособность", — говорится в сообщении компании.

В УЗ добавили, что возврат билетов на поезда в текущие сутки осуществляется по предварительному алгоритму: за час до отправки рейса следует отправить на электронную почту [email protected] скан-копию или четкое фото билета и контактный номер телефона. В "Укрзализныце" обработают заявку на возврат в течение трех суток с момента возобновления работы систем.

Масштабный сбой в работе "Укрзализныци"

Напомним, вечером, 23 марта, онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке. Восстановление всех систем длилось все прошедшие сутки и продолжается. На Центральном вокзале Киева, где работали всего 4 кассы по Украине и 2 международных, приходилось стоять в очереди по 40-50 мин.

24 марта на Центральном железнодорожном вокзале Киева удвоили количество открытых касс. Такое решение приняли на фоне технического сбоя, повлиявшего на онлайн-продажу билетов. Пассажирам советуют покупать билеты в обеденное время, когда нагрузка на кассы меньше.