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Из-за ремонта "Укрзализныця" ограничивает маршрут поездов в Ворохту
"Укрзализныця" сообщила о продолжении ограничения маршрута ряда поездов западного направления из-за продолжающегося восстановления инфраструктуры на участке Ясиня — Вороненко.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
В результате в сутки 26 мая несколько пассажирских поездов будут курсировать только на станцию Ворохта.
В частности, изменения касаются следующих маршрутов:
- №95/96 Киев — Рахов — Киев;
- №5/6 Запорожье — Ясиня — Запорожье;
- №15/16 Харьков – Ясиня – Харьков;
- №25/26 Одесса — Ясиня — Одесса;
- №357/358 Киев — Ясиня — Киев;
- №33/34 Кривой Рог — Ясиня — Кривой Рог.
Как и раньше, для удобства пассажиров будут организованы автобусные трансферы из Ворохты в Ясину и обратно.
"Укрзализныця" просит пассажиров следить за обновлением по графику движения и уточнять информацию перед путешествием.
Напомним, в ночь на 23 мая на участке Ясиня — Вороненко произошел провал земной породы, что привело к временному перекрытию движения на этом отрезке железнодорожного пути. "Укрзализныця" сразу изменила маршруты ряда поездов дальнего сообщения, следующих в Рахов .