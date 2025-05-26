Из-за ремонта "Укрзализныця" ограничивает маршрут поездов в Ворохту

"Укрзализныця" сообщила о продолжении ограничения маршрута ряда поездов западного направления из-за продолжающегося восстановления инфраструктуры на участке Ясиня — Вороненко.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В результате в сутки 26 мая несколько пассажирских поездов будут курсировать только на станцию Ворохта.

В частности, изменения касаются следующих маршрутов:

№95/96 Киев — Рахов — Киев;

№5/6 Запорожье — Ясиня — Запорожье;

№15/16 Харьков – Ясиня – Харьков;

№25/26 Одесса — Ясиня — Одесса;

№357/358 Киев — Ясиня — Киев;

№33/34 Кривой Рог — Ясиня — Кривой Рог.

Как и раньше, для удобства пассажиров будут организованы автобусные трансферы из Ворохты в Ясину и обратно.

"Укрзализныця" просит пассажиров следить за обновлением по графику движения и уточнять информацию перед путешествием.

Напомним, в ночь на 23 мая на участке Ясиня — Вороненко произошел провал земной породы, что привело к временному перекрытию движения на этом отрезке железнодорожного пути. "Укрзализныця" сразу изменила маршруты ряда поездов дальнего сообщения, следующих в Рахов .