Немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил индийскому суду, что налоговые органы страны безосновательно выделили его среди других компаний из-за импорта автозапчастей по сниженным тарифам. Пытаясь отменить рекордное налоговое требование на 1,2 миллиарда долларов, концерн утверждает, что конкуренты — в частности, Mercedes-Benz, BMW и Kia — применяют такую же схему растаможки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Судебная волокита продолжается с 2025 года после того, как налоговики обвинили немецкий концерн в умышленном ввозе почти готовых автомобилей Audi, Skoda и Volkswagen отдельными партиями деталей под пошлину 10% вместо уплаты примерно 30% налога, предусмотренного для полноценных машинокомплектов.

Volkswagen отвергает обвинения в мошенничестве и называет дело вопросом жизни и смерти, поскольку такой штраф может полностью уничтожить все его инвестиции в Индии, где доля концерна составляет всего 2% рынка.

В закрытом представлении в суд Мумбаи от 10 ноября 2026 года индийское подразделение концерна Skoda Auto Volkswagen India отметило, что каждый производитель схожих автомобилей работает по той же модели импорта комплектующих и уплачивает 10% пошлины.

Чтобы доказать свою правоту, компания предоставила суду сводную таблицу поставок конкурентов за 2024 год, согласно которой BMW осуществила 390 360 крупных импортных поставок автокомпонентов, а Mercedes - 80 972 поставки по льготной ставке, а также упомянула компании Kia, Isuzu Motors и индийское подразделение.

Когда суд примет решение и чем это чревато для других производителей

В компании Kia отказались комментировать заявление немецкого конкурента, отметив лишь, что импортируют детали с соблюдением действующего законодательства, в то время как другие автопроизводители и налоговая служба Индии не ответили на запросы журналистов.

Если аргументы Volkswagen убедят судей, другие иностранные автоконцерны могут столкнуться с усиленными проверками на третьем по величине автомобильном рынке мира, хотя юристы отмечают, что для победы концерна придется доказать использование импортируемых конкурентами деталей именно для сборки целых машин.

Ожидается, что суд в Мумбаи вынесет решение по делу Volkswagen в понедельник, 30 ноября, однако на этом этапе судьи, вероятно, определят лишь, имели ли налоговые органы право проверять импортные операции компании за предыдущие 12 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что квартальный убыток Volkswagen вырос до 6,59 миллиарда долларов, из-за чего концерн планирует уволить 100 тысяч работников. По итогам третьего квартала операционный минус автопроизводителя оказался значительно хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших потери на уровне 2,9 миллиарда долларов.