Итальянская компания Azimut Benetti отказалась покупать судостроительную компанию The Italian Sea Group (TISG) из-за того, что принадлежит корабль, где стоит связанная с главой Кремля Владимиром Путиным яхта "Шехерезада".

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что конечный аукцион по продаже активов TISG должен был состояться 16 ноября, но дошедшая до финального этапа Azimut Benetti направила письмо с отказом от продолжения участия.

Среди причин в документе называли статус яхты "Шехерезада", которая до сих пор находится на корабле TISG в городе Марина-ди-Каррара. Еще одной из причин были долговые обязательства TISG в Турции.

После этого, TISG заявила, что выбрала предложение компании SRI Global на 220 млн евро, включавшее положение о том, что яхту "нельзя вывезти с территории корабельные". Это означает, что новый владелец должен взять на себя дальнейшие расходы на ее обслуживание, в частности обязательства перед государственными органами.

О яхте

Яхта "Шехерезада" - 140-метровая моторная суперяхта, построенная на немецкой верфи Lürssen в 2020 году. Она входит в список самых больших и дорогих яхт в мире и известна прежде всего из-за расследований, которые связывают ее с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Однако журналистские расследования (в том числе команды Алексея Навального и "Центра Досье"), а также данные американской разведки свидетельствуют, что реальным бенефициаром яхты Владимир Путин. Среди главных доказательств – состав экипажа: значительная часть команды "Шехерезады" оказалась действующими сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, отвечающей за личную безопасность главы Кремля.

В мае 2022 года Министерство экономики и финансов Италии наложило арест на "Шехерезаду" в рамках санкций против России. В тот момент судно находилось на ремонте в порту Марина-ди-Каррара

Напомним, яхта Dilbar, ранее связываемая с российским миллиардером Алишером Усмановым, больше не подпадает под санкции Евросоюза.