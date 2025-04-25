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Известный бизнесмен Александр Колб рассказал, как правильно инвестировать, чтобы не терять деньги

Александр Колб
Александр Колб, Co-Founder TOLOKA, CEO Promodo

Известный украинский бизнесмен и инвестор, соучредитель синдиката частных инвесторов Toloka.vc, основатель и гендиректор агентства диджитал-маркетинга Promodo, соучредитель харьковского IT-кластера Александр Колб озвучил правила успешного инвестирования.

Об этом он рассказал в интервью Delo.ua в рамках спецпроекта Smart Money.

Правила успешного инвестирования от Александра Колба

Собеседник издания убежден, что важным правилом в инвестировании является диверсификация.

"Если вы склонны к риску и хотите, например, инвестировать в криптовалюту или IT-стартапы, относящиеся к достаточно рискованным инвестициям, и при этом хотите диверсифицировать свой портфель, то инвестируйте, к примеру, 30-40% свободных средств в крипту и стартапы, а на 50-60% купите военные облигации. Военные облигации сейчас дают достаточно хорошую доходность с условно низкими рисками для инвестора", — советует инвестор.

Также он советует, как правильно инвестировать в стартапы.

"Есть такое мнение, что из общего количества стартапов или IT-проектов выживают 5-10%. Условно, 90% "умирают". Но когда вы посмотрите, почему они "умирают", то увидите, что в этих компаниях не было бизнес-модели, тестирования маркетинга, исследований, изучения конкурентной среды и т.д.", — объясняет бизнесмен.

По его словам, многие люди создают бизнес-проект "для себя", вкладывают туда все ресурсы, а затем часто оказывается, что этот продукт никому не нужен.

"Многие становятся заложниками своего продукта, тратя на его разработку по два-три года. В большинстве случаев это утопично. Надо сделать минимальный продукт, протестировать его и идти к конечному пользователю за тестированием, обратной связью, увеличивать продажи. А процесс улучшения продукта не может занимать 100% вашего времени, вы постоянно должны искать пути для роста", — советует Александр Колб.

Также важно — еще до старта проекта определиться, что вы будете делать, если не достигнете желаемых результатов.

"Я советую делать это вместе с партнерами: заранее определиться, как будете решать ваши взаимоотношения, как будете расходиться, кому и что будет принадлежать, на каких ролях будет каждый из партнеров? Часто бизнес начинают с друзьями и знакомыми. И это абсолютно нормально. Но важно заранее договориться о роли и вкладе каждого в общее дело: это может быть финансовый вклад или вклад в виде своего времени, опыта, экспертизы. Пропишите это на одном листе бумаги", — делится опытом бизнесмен.

По его словам, нужно инвестировать постоянно. Нет правильного времени для инвестирования.

"Мой совет: нужно инвестировать маленькими суммами постоянно, независимо от того, где сейчас находится рынок — сверху или внизу", — резюмирует Александр Колб.

Если вы хотите узнать больше о секретах удачного инвестирования от успешного бизнесмена и инвесторачитайте полную версию интервью Александра Колба для Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк