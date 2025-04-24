Известный бизнесмен Александр Колб рассказал о секретах удачного инвестирования

Известный украинский бизнесмен и инвестор, соучредитель синдиката частных инвесторов Toloka.vc, основатель и гендиректор агентства диджитал-маркетинга Promodo, соучредитель харьковского IT-кластера Александр Колб озвучил секреты удачного инвестирования.

Об этом он рассказал в интервью Delo.ua в рамках спецпроекта Smart Money.

Как правильно инвестировать: советы от Александра Колба

Во-первых, отмечает собеседник издания, для того, чтобы инвестировать, должны быть деньги.

"Нельзя инвестировать все свободные деньги, которые у вас есть. Следует определить сумму, которую вы хотите инвестировать. Обычно я советую выделять для инвестиций не более 20-30% имеющихся у вас свободных средств", — говорит Александр Колб.

Во-вторых, нужно определиться со сроками и ликвидностью инвестиций.

"Одно дело — когда вам 20 лет, и совсем другое — когда вам 50 лет. Есть инвестиции, например IT-стартапы, со сроком существования 5-7-10 лет. Возможно, ваши планы не предполагают получения прибыли через 10 лет", — объясняет бизнесмен.

В третьих, нужно правильно выбрать формат инвестиций и активы, в которые вы хотите инвестировать. К примеру, инвестировать можно в стартапы, в недвижимость, в крипто-активы, военные облигации.

"В жену и детей тоже можно инвестировать — это очень правильно, потому что когда у вас прикрытый тыл, семья обеспечена, то у вас остается больше времени на развитие. Например, отдых семьей у моря или поездка в горы для меня также является инвестицией в мой ресурс", — приводит пример инвестор.

Инвестировать можно в акции публичных компаний, например с помощью Interactive Brokers (американская транснациональная биржевая брокерская фирма — Ред.).

Все эти инструменты отличаются ликвидностью, доходностью.

Не последний вопрос — риски. Каждый инструмент имеет свои свойства. И, конечно, нужно помнить о диверсификации портфеля.

"К примеру, если вспоминать об одной из моих неудачных инвестиций, — это инвестиции в недвижимость Харькова. Сейчас Харьков — прифронтовой город. Если бы я в свое время разумно подходил к инвестированию в недвижимость, то, пожалуй, диверсифицировал бы инвестиции по регионам — инвестировал не только в Харькове, но и в Киеве, за рубежом".

Диверсификация — одно из главных правил инвестирования. Нельзя "складывать все яйца в одну корзину".

И, конечно, перед тем, как вы заходите в инвестицию, следует почитать книги, исследовать тематику, сектор, куда вы хотите инвестировать, обратиться к консультантам, и небольшими шагами начинать инвестировать, убежден собеседник Delo.ua.

Если вы хотите узнать больше о секретах удачного инвестирования от успешного бизнесмена и инвестора — читайте полную версию интервью Александра Колба для Delo.ua.