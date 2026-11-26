Норвежская бюджетная авиакомпания Norse Atlantic Airways 26 ноября приостановила все запланированные на этот день рейсы из-за критических финансовых затруднений. Перевозчик срочно ищет допфинансирование и ведет переговоры с потенциальными инвесторами о поглощении компании. Если найти средства не удастся, руководство намерено подать заявление о банкротстве.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Norse Atlantic ASA.

Совет директоров компании продолжает рассматривать возможности привлечения краткосрочного финансирования, необходимого для возобновления работы.

Одним из вариантов спасения авиаперевозчика является его поглощение инвесторами, предусматривающее финансовую поддержку.

25 ноября руководство Norse Atlantic также провело информационную встречу с владельцами старших обеспеченных облигаций компании на сумму $52 млн с купонной ставкой 15% и сроком обращения в 2026-2027 годах.

Что будет с рейсами Norse Atlantic

Авиакомпания приостановила все рейсы, намеченные на 26 ноября, до выяснения возможностей получения финансирования.

В то же время перевозчик не сообщил, когда именно сможет возобновить полеты и будут ли выполняться рейсы в последующие дни.

В компании предупредили, что нет никаких гарантий успешного завершения переговоров с инвесторами.

Если срочно привлечь деньги не удастся, совет директоров планирует инициировать процедуру банкротства.

Norse Atlantic извинилась перед пассажирами за неудобства, вызванные отменой рейсов, и пообещала обнародовать дополнительную информацию по мере развития ситуации.

Что известно о Norse Atlantic Airways

Norse Atlantic Airways — норвежская авиакомпания, специализирующаяся на бюджетных дальнемагистральных перелетах, чартерных рейсах и предоставлении самолетов в аренду вместе с экипажами и техническим обслуживанием.

Перевозчик эксплуатирует флот из 12 самолетов Boeing 787 Dreamliner.

Маршрутная сеть охватывает направления в Европе, Северной Америке, Африке и Азии.

Напомним, европейские авиаперевозчики сталкиваются с финансовыми трудностями из-за роста стоимости горючего и снижения спроса. В частности, британская авиакомпания easyJet сообщила о падении годовой прибыли на 96% - до 24 млн фунтов стерлингов. Из-за подорожания авиатоплива перевозчик также решил сократить зимнюю программу на 700 тысяч пассажирских мест.