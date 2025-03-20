Известный инвестбанкир рассказал, стоит ли украинцам вкладываться в криптовалюту

Урегулирование рынка криптоактивов, де-факто существующего в Украине, станет положительным шагом на пути создания легальных возможностей работы с этим инструментом. Вместе с тем для большинства украинцев этот инструмент не подходит.

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Об этом в интервью для Delo.ua рассказал управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко.

В чем проблема инвестирования в криптовалюту

Основной проблемой инвестирования в криптоактивы является высокая волатильность и спекулятивность этих инструментов.

"Для большинства украинцев этот инструмент не подходит, потому что упомянутая волатильность приводит к потерям. Возможно, определенная категория инвесторов может использовать криптовалюты, в частности, как инструмент платежа или хранения средств. Но большинству украинцев, в том числе профессиональным инвесторам, я бы не советовал использовать криптовалюты", – говорит профессиональный инвестор.

В настоящее время в Украине разрабатывается соответствующее законодательство по урегулированию рынка криптоактивов. Но парадокс ситуации состоит в том, отмечает Григорий Овчаренко, что криптовалюты изначально создавались как такие инструменты, которые должны выйти из-под государственного регулирования, что дает возможность быстрого, анонимного перевода и сбережения средств без налогообложения. Так что регулирование этих инструментов может сделать их менее интересными для потенциальных инвесторов.

Напомним, Григорий Овчаренко также рассказал, в какие активы можно вкладываться во время войны с минимальным риском.

А еще он назвал книги, которые следует прочесть каждому инвестору.

О том, в какие активы следует инвестировать в Украине во время войны, а в какие – нежелательно, стоит ли инвестировать за границу, и что ждет отечественный рынок криптоактивов, – читайте в полной версии интервью с Григорием Овчаренко.