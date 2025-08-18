Запланована подія 2

"єОселя": украинцы уже получили ипотечных кредитов на 7,6 млрд грн с начала 2025 года

жилье
Кредиты на жилье: выдано более 31,7 млрд грн / Depositphotos

Украинцы активно пользуются государственной программой "єОселя". С начала 2025 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 7,6 миллиарда гривен. Только за прошедшую неделю заключено 162 новых соглашения на 288 миллионов гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

По льготной ставке в 3% кредиты получили 68 военнослужащих и работников сектора безопасности, 7 медиков, 5 педагогов и 5 ученых.

По общим условиям со ставкой 7% профинансировано приобретение жилья для 55 граждан, не имеющих собственной недвижимости, 19 внутренне перемещенных лиц и 3 ветеранов.

С момента старта программы в октябре 2022 года уже оформлено 19 002 кредита более чем на 31,7 миллиарда гривен.

Ранее Delo.ua сообщало о том, сколько украинцы готовы тратить на аренду и покупку жилья в 2025 году.

Также сообщалось о том, что спрос в десятки раз превышает предложение: Гетманцев предлагает расширить программу "єОселя".

