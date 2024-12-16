"єОселя": украинцы за неделю получили 195 млн грн кредитов на жилье

С начала 2024 украинцы оформили 8 тыс. 404 кредита на сумму 14,4 млрд грн в рамках программы доступной ипотеки "Еселя" для приобретения жилья. В частности, 2 тыс.18 кредитов (24%) было предоставлено для покупки жилья непосредственно у застройщика. За прошедшую неделю выдано 104 кредита на 195 млн грн.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Условия кредитования

Для военнослужащих и правоохранителей, медиков, педагогов, ученых и членов их семей предусмотрены кредиты по льготной ставке в 3%.

Для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%.

Кроме того, для украинцев до 26 лет первоначальный взнос за жилье снижен с 20% до 10%.

Всего за все время действия программы "єОселя" 14,7 тыс. семей получили кредиты на жилье на сумму более 23,8 млрд грн, подчеркнул Тюльпа.

Кто получил кредиты на прошлой неделе

За прошедшую неделю выдано 104 кредита на 195 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

50 военнослужащих и силовиков;

6 педагогов;

8 медиков;

1 ученый.

Кредиты под 7% получили :

35 украинцев без собственного жилья;

1 ВПЛ;

3 ветерана.

Больше кредитов выдано в Киеве — 32, Киевской области — 21, Ивано-Франковской области — 8.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первой продаже получили 59 украинцев, из которых 22 объекта – на стадии строительства. Кроме того, 45 кредитов было выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.

О программе "єОселя"

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Зроблено в Україні" и стартовала в октябре 2022 года.

Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Банками-партнерами — Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

Delo.ua сообщало, квартиры в новостройках могут подорожать в 2025 году на 10-25%. На стоимость квартир в новостройках будут влиять инфляция, изменения в налогообложении, а в отдаленных от фронта регионах также будет учитываться "наценка за безопасность".

Добавим, что объемы ввода нового жилья в эксплуатацию в этом году увеличились почти во всех областных центрах Украины. В процентном выражении наибольший прирост сданных квартир показал Житомир и Чернигов -329% и 316%.