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К программе "Национальный кэшбэк" присоединились более 1,7 тыс. украинских производителей

К программе "Национальный кэшбэк" присоединились более 1,7 тыс. украинских производителей
Фото: Минэкономики

Программа "Национальный кэшбэк" набирает обороты: уже более 1,7 тыс. украинских производителей стали его участниками. Лидерами по количеству присоединившихся предприятий стали Киев, Днепропетровщина и Харьковщина.

Об этом сообщает Минэкономики.

В десятку наиболее активных по количеству производителей входят:

  • Киев — 375 производителей;
  • Днепропетровская обл. – 180;
  • Харьковская обл. – 156;
  • Киевская обл. – 137;
  • Львовская обл. – 137;
  • Одесская обл. – 88;
  • Полтавская обл. – 72;
  • Винницкая обл. – 58;
  • Черкасская обл. – 56;
  • Тернопольская обл. – 52.

Благодаря программе кэшбек распространяется на 365 тысяч. потребительских товаров отечественного производства В список входят продукты питания, электроприборы, керамические изделия и многое другое.

Отмечается, что производители, желающие присоединиться к инициативе, должны удовлетворять следующим критериям:

  • быть производителем потребительских товаров (кроме подакцизных);
  • иметь производственные мощности в Украине;
  • обеспечить продукцию уникальным штрихкодом.

Украинские производители, зарегистрированные в программе "Национальный кэшбэк", предлагают широкий выбор товаров, охватывающих разные сферы повседневной жизни. Среди них продукты питания, напитки, одежда, обувь, косметические средства, бытовая химия, а также строительные материалы, сантехника и электроприборы.

Отдельную категорию составляют медицинские изделия и лекарства, товары для дома, мебель, инструменты и домашний текстиль. Также в программе представлены товары для детей, книги, изделия из керамики и продукция для домашних питомцев.

В общей сложности участники программы предлагают 365 тысяч потребительских товаров украинского производства, на которые распространяется кэшбек. Это позволяет поддержать национального производителя и сделать покупки еще более выгодными.

Добавим, по состоянию на январь украинцы собрали в рамках программы 1 миллиард гривен. Значительную часть этой суммы, а именно 606 миллионов гривен, накопили за декабрь 2024 (436 млн грн) и первую половину января 2025 (170 млн грн).

Автор:
Татьяна Гойденко