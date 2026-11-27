Правительство направило более 600 млн грн на модернизацию четырех больниц в Харьковской и Днепропетровской областях. Деньги потратят на реконструкцию корпусов, обустройство укрытий и строительство помещений для новых отделений.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер -министр Украины Сергей Корецкий.

"Средства направим на реконструкцию больничных корпусов, обустройство укрытий и строительство помещений для новых отделений в четырех медучреждениях Харьковской и Днепропетровской областей", - отметил глава правительства.

По его словам, для обеспечения финансирования правительство перераспределило имеющиеся расходы в пользу инвестиционных проектов, нуждающихся в дополнительных средствах до конца года.

В Кабмине отметили, что больницы в прифронтовых регионах продолжают работать, несмотря на российские обстрелы. Поэтому модернизация медучреждений должна обеспечить более безопасные условия для пациентов и медицинского персонала.

"Важно, чтобы люди и дальше могли получать медицинскую помощь, а условия в больницах были безопасными и комфортными как для медиков, так и для пациентов", — подчеркнул Корецкий.

Ранее сообщалось, что правительство направит 354,6 млн грн на ремонт укрытий в роддомах и дополнительную защиту больниц. Из этой суммы 294,8 млн грн получат 84 медучреждения, где принимают роды.