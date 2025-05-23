Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,06

EUR

46,93

+0,01

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,10

46,90

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кабмин обновил перечень полезных ископаемых: добавлен природный водород, техногенные ресурсы и новые категории

ископаемые
Кабмин обновил перечень полезных ископаемых / Depositphotos

Правительство внесло изменения в постановление Кабинета министров от 12 декабря 1994 года № 827 "Об утверждении перечня полезных ископаемых общегосударственного и местного значения". Соответствующее решение было принято с учетом современных тенденций и потребностей экономики.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

В обновленном документе Список полезных ископаемых общегосударственного и местного значения изложен в новой редакции. В него включены новые виды сырья, в частности:

  • природный водород – как перспективный источник чистой энергии;
  • газ коллекторов плотных пород – важный ресурс для энергетического сектора;
  • Цезиевые руды – стратегически важные минералы для электроники и оборонной промышленности.

Также в новой редакции появились расширенные классификации:

  • раздел "Негорючие" с подразделением "Газообразные";
  • раздел "Техногенные", разделенный на "Горючие", "Металлические" и "Неметаллические" ресурсы, возникающие в результате промышленной деятельности.

Эти изменения имеют целью актуализировать ресурсную базу Украины, усилить ее энергетическую безопасность и стимулировать инвестиции в разведку и добычу новых видов полезных ископаемых.

Напомним, в феврале 2023 года Кабмин утвердил список полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства. Тогда же был утвержден перечень участков недр (месторождений соответствующих полезных ископаемых), которые будут предоставляться в пользование путем проведения конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции.

Автор:
Татьяна Гойденко