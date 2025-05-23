Кабмин обновил перечень полезных ископаемых: добавлен природный водород, техногенные ресурсы и новые категории

Правительство внесло изменения в постановление Кабинета министров от 12 декабря 1994 года № 827 "Об утверждении перечня полезных ископаемых общегосударственного и местного значения". Соответствующее решение было принято с учетом современных тенденций и потребностей экономики.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

В обновленном документе Список полезных ископаемых общегосударственного и местного значения изложен в новой редакции. В него включены новые виды сырья, в частности:

природный водород – как перспективный источник чистой энергии;

газ коллекторов плотных пород – важный ресурс для энергетического сектора;

Цезиевые руды – стратегически важные минералы для электроники и оборонной промышленности.

Также в новой редакции появились расширенные классификации:

раздел "Негорючие" с подразделением "Газообразные";

раздел "Техногенные", разделенный на "Горючие", "Металлические" и "Неметаллические" ресурсы, возникающие в результате промышленной деятельности.

Эти изменения имеют целью актуализировать ресурсную базу Украины, усилить ее энергетическую безопасность и стимулировать инвестиции в разведку и добычу новых видов полезных ископаемых.

Напомним, в феврале 2023 года Кабмин утвердил список полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства. Тогда же был утвержден перечень участков недр (месторождений соответствующих полезных ископаемых), которые будут предоставляться в пользование путем проведения конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции.