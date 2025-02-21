Кабмин распределил средства Фонда ликвидации последствий агрессии: кто получит помощь

Кабинет Министров Украины принял постановление, регулирующее использование средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в 2025 году.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Согласно решению правительства, финансирование будет направлено на две ключевые цели:

Компенсация гражданам за разрушенное или поврежденное жилье – как на восстановление, так и на приобретение нового. Завершение проектов восстановления, которые уже были начаты за счет Фонда, но нуждаются в дополнительном финансировании.

Деньги будут использованы из остатков Фонда на 1 января 2025 года.

Согласно сообщению, общины и граждане, нуждающиеся в помощи, смогут подать соответствующие заявки в Министерство развития общин и территорий. После этого Министерство сформирует предложения для правительства по распределению средств.

Принятое постановление позволит эффективно использовать существующий бюджет, будет способствовать восстановлению жилья пострадавших граждан и продолжению реализации важных проектов по восстановлению страны.

Добавим, из ресурса фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в январе-сентябре 2024 года успели потратить на защиту объектов критической инфраструктуры только 69,1% плана на этот период, а на восстановление инфраструктурных объектов, в том числе жилья, всего лишь 12,6%.