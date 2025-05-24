Кабмин разрешил Агентству оборонных закупок финансировать доставку товаров из-за границы

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок использования средств государственного бюджета, разрешающих Агентству оборонных закупок (АОЗ) Минобороны оплачивать из бюджета ряд дополнительных услуг, связанных с выполнением международных контрактов на поставку вооружения и боеприпасов.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

Согласно обновленным нормам, АОЗ сможет использовать бюджетные средства на оплату:

таможенных платежей;

транспортно-экспедиционные, логистические, брокерские и агентские услуги;

комиссионных расходов;

расходов, связанных с открытием и ведением счетов в иностранных банках.

Это решение позволит предприятию более эффективно реализовывать контракты с иностранными производителями. В настоящее время АОЗ выполняет 30 контрактов в 13 странах мира.

Как отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский, принятое постановление упростит реализацию международных проектов по снабжению вооружением и обеспечит их логистику по территории ЕС.

Недавно АОЗ ввела новый инструмент взаимодействия с производителями и поставщиками — заработало "единственное окно" для сбора предложений от компаний, желающих участвовать в обеспечении потребностей обороны.