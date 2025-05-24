Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,06

EUR

46,93

+0,01

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,20

47,05

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кабмин разрешил Агентству оборонных закупок финансировать доставку товаров из-за границы

АОЗ
АОЗ получила больше финансовых инструментов для международных оборонных закупок

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок использования средств государственного бюджета, разрешающих Агентству оборонных закупок (АОЗ) Минобороны оплачивать из бюджета ряд дополнительных услуг, связанных с выполнением международных контрактов на поставку вооружения и боеприпасов.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

Согласно обновленным нормам, АОЗ сможет использовать бюджетные средства на оплату:

  • таможенных платежей;
  • транспортно-экспедиционные, логистические, брокерские и агентские услуги;
  • комиссионных расходов;
  • расходов, связанных с открытием и ведением счетов в иностранных банках.

Это решение позволит предприятию более эффективно реализовывать контракты с иностранными производителями. В настоящее время АОЗ выполняет 30 контрактов в 13 странах мира.

Как отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский, принятое постановление упростит реализацию международных проектов по снабжению вооружением и обеспечит их логистику по территории ЕС.

Недавно АОЗ ввела новый инструмент взаимодействия с производителями и поставщиками — заработало "единственное окно" для сбора предложений от компаний, желающих участвовать в обеспечении потребностей обороны.

Автор:
Татьяна Гойденко