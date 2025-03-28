Кабмин упразднил устаревшие нормы лицензирования имущественных инвестиций за границу

Кабинет министров 28 марта 2024 принял решение об отмене устаревших норм, регулировавших лицензирование имущественных инвестиций резидентов за рубежом. Это упростит процедуру для украинских инвесторов и устранит лишние бюрократические ограничения.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"В рамках реформы дерегуляции очищаем правовое поле от неактуальных нормативных актов. Правительство признало утратившими силу три постановления и пять отдельных норм в нормативных актах, которыми регулировался порядок получения украинскими предпринимателями лицензий на имущественные инвестиции за границу", — рассказал заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка.

О выдаче лицензий

Указ президента от 1995 года предусматривал обязательное получение лицензий для украинских компаний, которые планировали осуществлять имущественные инвестиции за рубежом.

В частности, это касалось внесения имущества в уставные фонды зарубежных предприятий или закрепление активов за иностранными филиалами.

За время действия этой нормы было подано около 170 заявок на получение лицензий.

Что известно о реформе

В Украине идет реформа дерегуляции предпринимательской деятельности. Для упрощения условий ведения бизнеса в январе 2023 года была создана Межведомственная рабочая группа по дерегуляции. Она уже просмотрела 1323 регуляторных инструмента, из которых 456 рекомендовано отменить, а 584 – упростить. Уже отменено 138 инструментов.

В состав рабочей группы входят представители министерств экономики, цифровой трансформации, юстиции, финансов, защиты окружающей среды, а также регуляторной службы.

В процесс вовлечены эксперты Офиса эффективного регулирования, Центра экономического восстановления, Центра экономической стратегии, EasyBusiness, а также международные партнеры, в том числе проекты EU4Business: SMEPIS, USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", USAID/UKAid TAPAS и Европейский банк реконструкции и развития.

Напомним, в середине февраля состоялся первый аукцион по обмену государственных облигаций, известный как switch-аукцион. Его Минфин провел совместно с Национальным банком. Этот механизм позволяет владельцам ранее выпущенных облигаций, срок погашения которых приближается или менее ликвидны, обменивать их на новые.