Кабмин утвердил Стратегию развития пограничной инфраструктуры: что она предполагает

Кабинет министров одобрил разработанную Министерством развития общин и территорий Стратегию развития пограничной инфраструктуры до 2030 года. Речь идет об автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска со странами-членами Евросоюза и Молдовой.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также в Стратегии был утвержден операционный план мер по ее реализации.

Основные цели Стратегии

Согласно сообщению Минразвития, целями утвержденной Стратегии являются:

увеличение пропускной способности пограничной инфраструктуры;

запуск совместного таможенного и пограничного контроля со сопредельными странами;

цифровизация пересечения границы для уменьшения времени ожидания в очереди;

создание сети зон ожидания

Для того чтобы достичь реализации определенных целей, в Стратегию включены определенные задачи.

Кроме того, Стратегия предусматривает выполнение работ по реконструкции и железнодорожным путям, мультимодальным терминалам, электрификации путей.

Также Стратегия сосредотачивается на подписании соглашений о совместном контроле с соседними странами, Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией и введении соответствующего вида контроля на пунктах пропуска.

Кроме того, предполагается внедрение механизмов прогнозирования пиков товаротранспортных и пассажирских потоков для оперативного реагирования и перенаправления транспортных средств в менее загруженные пункты пропуска.

Индикаторы мониторинга достижения целей Стратегии

длительность каждой процедуры и общая длительность всех процедур;

время ожидания в очереди;

количество пунктов пропуска и их проектные и физические возможности;

увеличение пропускной способности;

наличие сервисной зоны и ее емкость;

количество пунктов пропуска с общим или координированным контролем.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что на сегодняшний день сухопутная граница является для Украины одним из ключевых элементов экономического постоянства. Закрытое авиасообщение, разрушение портовой инфраструктуры повлекли за собой значительную нагрузку на пункты пропуска, которые к этому не были приспособлены.

"Итак, чтобы адаптировать украинскую границу к потребностям транспортного и пассажирского потоков, мы разработали четкую Стратегию с детальным операционным планом развития пограничной инфраструктуры", — говорится в его сообщении.

Также министр напомнил, что утверждение Стратегии является одним из индикаторов Ukraine Facility Plan, успешно выполненным в соответствующий срок.