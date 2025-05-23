Качество влияет на цену: в Украине дешевеет репчатый лук

В Украине фиксируется снижение цен на репчатый лук, несмотря на сезонное сокращение запасов. На ценовую динамику влияют жалобы покупателей на качество продукции и уменьшение объемов закупок.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение аналитиков East-Fruit.

Какие цены на лук

Сегодня украинские фермеры предлагают репчатый лук по цене 16–26 грн/кг ($0,39–0,63/кг), тогда как еще на прошлой неделе минимальная стоимость не опускалась ниже 18 грн/кг ($0,43/кг). Таким образом, за неделю оптовые цены в сегменте снизились в среднем на 12%.

В итоге, сейчас лук в Украине стоит примерно на 12% дешевле, чем в тот же период в прошлом году. Более того, участники рынка настроены достаточно пессимистично: качество продукции в хранилищах продолжает ухудшаться, а спрос остается низким.

Причины снижения цен

По словам участников рынка, снижение цен на репчатый лук обусловлено сразу несколькими факторами. В частности, покупатели все чаще выражают недовольство качеством продукции и сокращают объемы закупок. Поэтому производители вынуждены снижать цены, ведь оптовые компании начали выдвигать более жесткие требования к качеству товара и отказываются покупать некондиционный лук.

Аграрии называют такое снижение стоимости вынужденным шагом в конце сезона.

Крупнейшие производители лука в Украине

Среди ведущих производителей репчатого лука в Украине выделяются компании "Кищенцы" и Группа компаний ПАЭК.

Компания "Кищенцы", расположенная в селе Добра Черкасской области, выращивает овощи на площади 400 гектаров, в частности морковь и лук. У предприятия также есть современные мощности для хранения продукции, что способствует эффективной продаже. Кроме овощеводства, компания занимается животноводством, содержа около 4 700 голов крупного рогатого скота.

Группа компаний ПАЭК (Южная агроэкспортная компания), работающая в Николаевской области, одна из крупнейших агропредприятий в Украине. В ее пользовании около 130 тысяч гектаров земли. Основная деятельность компании – выращивание зерновых и технических культур, однако лук также занимает важное место в структуре производства.

Напомним, в этом году индекс борща по сравнению с прошлыми годами сохраняет тенденцию к росту. Больше всего за год из всех овощей борщового набора подорожали морковь и капуста, на 271% и 71% соответственно.