Как от Киева до Парижа: Украина обустроила более 2200 км антидроновой защиты на дорогах

В Украине продолжают усиливать защиту автомобильных дорог вблизи линии фронта. С апреля 2025 на прифронтовых маршрутах обустроили более 2200 км антидроновых конструкций. Работы выполняет Государственная специальная служба транспорта (ГОСТ) по заданию Министерства обороны Украины.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Минобороны.

Масштаб выполненных работ сравним с длиной реки Днепр или расстоянием автомобильными дорогами от Киева до Парижа.

Для чего обустраивают антидроновую защиту дорог

Развертывание защитных конструкций должно обезопасить важные транспортные маршруты от атак российских беспилотников.

Российские войска регулярно пытаются наносить удары по транспортной инфраструктуре, логистическим путям и гражданскому транспорту. Поэтому защита дорог вблизи фронта остается одной из приоритетных задач для обеспечения непрерывного движения.

Военнослужащие Государственной специальной службы транспорта ежедневно работают над устройством антидроновых конструкций и усилением безопасности ключевых маршрутов.

Работы на прифронтовых маршрутах продолжаются

В Минобороны отмечают, что инженерные подразделения продолжают расширять систему защиты транспортной инфраструктуры.

Основная задача – сохранить жизнь военных и гражданских, обеспечить бесперебойное перемещение транспорта и поддержать логистику прифронтовых общин.

Защита маршрутов также имеет важное значение для обороноспособности страны, ведь безопасное транспортное сообщение необходимо для поставок, эвакуации и обеспечения работы критически важной инфраструктуры.

В Минобороны подчеркивают, что работы по обустройству антидроновой защиты будут продолжаться и дальше.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство направит почти 800 млн грн из резервного фонда на антидроновую защиту дорог. Средства в объеме 789 млн грн выделены в защиту дорог, имеющих стратегическое значение для обороны и логистики.