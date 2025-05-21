Как принять участие в спецпроекте "Инвестиции в образование"

Если вы попали на эту страницу, значит, вы интересуетесь возможностью принять участие в спецпроекте “Инвестиции в образование”, который проводит редакция Delo.ua вместе с Киевской школой экономики.

Впервые в Украине мы определяем бизнесы, которые инвестируют в образование во время войны: честно, системно, с верой в Украину на годы вперед.

Если ваша компания желает присоединиться к проекту, необходимо написать письмо, указав общий объем инвестиций вашего бизнеса в образовательные направления за период с 2022 по 2025 годы и количество работников на почту: [email protected]. В ответ мы предоставим вам анкету, которую вы можете заполнить для участия в проекте.

Общая сумма этих средств может включать поддержку вузов, профтехучреждений, школ, создание собственных академий и образовательных программ, благотворительные взносы, капитальные инвестиции, программы развития персонала и т.д.