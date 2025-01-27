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Какие области лидируют по выдаче ипотечных кредитов

ипотека
Фото: Freepik

Банки Украины в ноябре выдали 597 ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд. грн. Больше всего ссуд получили жители Киева и Киевской области.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что большинство ипотечных кредитов по объему и по количеству выдано на вторичном рынке недвижимости.

По данным НБУ, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в ноябре сохранялась на уровне 8,4% годовых, как в октябре.

Какие области в лидерах по ипотечному кредитованию

Как сообщают в регуляторе, в региональном разрезе больше ипотечных кредитов в ноябре выдано:

  • в Киеве и Киевской области (303 договора на общую сумму 553,1 млн грн, что составляет 55% от общего объема);
  • во Львовской области (36 договоров на 71,3 млн. грн.);
  • в Ивано-Франковской области (40 договоров на 56,7 млн. грн).

В НБУ отмечают, что в ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей 98,9% общего валового ипотечного портфеля по состоянию на конец 2021 года, из которых о выдаче новой ипотеки проинформировали 12 банков.

"Доля ипотечных кредитов в портфеле кредитов населения повысилась до 13,5%, однако остается незначительной, поэтому замедление ипотечного кредитования в ноябре не сказалось на динамике розничного кредитования. Чистые гривневые кредиты населения за 2024 год, по оперативным данным, выросли на 61,8 млрд грн или на 39%", — отмечают в регуляторе.

Напомним, движителем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы "Еселя". Во втором полугодии кредитование по программе замедлилось после рекордных объемов из-за смены оператором (Укрфинжилье) условий предоставления кредитов и нехватки средств.

Заметим, популярная государственная   ипотечная программа "еселя"   снова заработала после месячного перерыва, связанного с российской кибератакой.

В период, когда обновляли реестры, "еселя" не могла принимать заявки, ведь при подаче в "Действия" информация о кандидате подтягивается из многих реестров.

Автор:
Светлана Манько