Какой будет цена на газ для населения в феврале: тарифы

Газоснабжающие компании обнародовали свои ценники на природный газ для бытовых потребителей на февраль.

Об этом сообщает "ГазПравда".

Какие тарифы предлагают поставщики

На рынке газа для населения, как и в январе, присутствует 9 поставщиков.

Из них 4 компании предлагают только годовую фиксированную цену, а еще у 5 поставщиков есть как годовое, так и месячное переменное предложение.

Стоимость одного кубометра газа для бытовых потребителей в рамках месячного предложения колеблется от 8,46 до 21,5 грн.

Самая высокая месячная цена в феврале у ООО "Львовэнергосбыт".

Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании варьируется от 7,79 до 9,99 грн.

Более 98% потребителей газа в Украине, что составляет 12 миллионов домохозяйств, пользуются услугами газоснабжающей компании " Нафтогаз Украины". Для них до конца апреля 2025 установлена годовая цена 7,96 грн за кубометр .

Напомним, в Украине вчетверо повысили тарифы на транспортировку газа. Так, тариф на вход в украинскую ГТС для международных точек повышен с 4,13 до 10,61 евро/тысячу кубометров.

В свою очередь, в НКРЭКУ подчеркнули, что увеличение тарифов для ОГТСУ не будет иметь никакого влияния на тарифы на газ для бытовых потребителей или на стоимость распределения газа. Также они призвали "внимательно относиться к распространению информации и избегать спекуляций по социально важной теме".