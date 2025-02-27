Какой будет цена на газ для населения в марте

Газоснабжающие компании обнародовали свои ценники на природный газ для бытовых потребителей на март. Как и в феврале, на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков. Из них 5 компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену.

Об этом сообщает издание "ГазПравда".

Отмечается, что с наступлением весны клиенты газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», обслуживающей 98%, или более 12 млн домохозяйств в рамках годовой фиксированной цены по-прежнему за кубометр газа будут платить 7,96 грн.

Годовые ценовые предложения остальных поставщиков так же не изменятся.

А вот месячные ценники колеблются почти каждый месяц, в зависимости от рыночных тенденций. И в марте они вырастут.

Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

Месячная же (рыночная) цена колеблется от 8,46 до 23 грн. за кубометр.

Цена на газ в марте 2025г. Инфографика ГазПравда

Напомним, в январе Кабинет Министров Украины отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.

Добавим, что в Украине вчетверо повысили тарифы на транспортировку газа. Так, тариф на вход в украинскую ГТС для международных точек повышен с 4,13 до 10,61 евро/тысячу кубометров.

В свою очередь, в НКРЭКУ подчеркнули, что увеличение тарифов для ОГТСУ не будет иметь никакого влияния на тарифы на газ для бытовых потребителей или на стоимость распределения газа. Также они призвали "внимательно относиться к распространению информации и избегать спекуляций по социально важной теме".