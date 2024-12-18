Канадская компания приобретет солнечные электростанции в Ивано-Франковске

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании TIU 1, входящей в канадскую группу TIU Canada, на получение контроля над четырьмя солнечными электростанциями в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что ООО "ТИУ 1", являющееся частью группы TIU Canada, получило разрешение на приобретение более 50% долей в уставном капитале таких предприятий:

ООО "Ивано-Франковская Солнечная Электростанция 1";

ООО "Ивано-Франковская Солнечная Электростанция 2";

ООО "Ивано-Франковская Солнечная Электростанция 3";

ООО "Ивано-Франковская Солнечная Электростанция 4".

Все эти предприятия, генерирующие электроэнергию с помощью солнечных электростанций, по данным "Опендатабот" и youcontrol.com.ua, принадлежат Надежде Петрученко, которая является владелицей компании SPP Development Ukraine. Компания разрабатывает проекты солнечных электростанций мощностью более 114 МВт в более чем 20 городах по всей Украине.

TIU Canada – является одним из лидеров альтернативной энергетики в Украине. 2023 год вырос на 38% по сравнению с предыдущим годом и достиг 267 млн.

Напомним, общая мощность солнечных электростанций (СЭС), установленных частными домохозяйствами в Украине, уже превысила 1,5 ГВт.

Также сообщалось, что Киевщина входит в тройку лидеров среди регионов Украины по количеству установленных гибридных солнечных электростанций. В настоящее время в области обустроено 5099 таких станций, а общая присоединенная мощность этого оборудования составляет более 125 МВт.