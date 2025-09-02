Карьера в tech без хаоса: от первого шага до выбора профессии в программе Women in Tech 2025

Хочешь наконец заявить о себе в цифровом мире? Women in Tech 2025 от Huawei Ukraine, WiT и WoMo — это образовательная платформа для тех, кто мечтает овладеть digital-профессиями, запустить бизнес и стать лидером перемен.

А вот и первые модули программы, если ты все еще сомневаешься.

Модуль "Твой первый шаг в цифровом мире" начнется 4 сентября.

Узнаешь, куда двигается digital, как находить бизнес-идеи и запускать их на рынок. Идеально для тех, кто еще сомневается, с чего начать.

Спикеры: соучредительница ОО Women in Tech Ukraine Ива Козловская, Partner Marketing Manager Галина Дивакова и соучредительница Go Global Today Наталья Трубникова.

11 сентября стартует модуль "Digital-профессии, реально приносящие результат".

Разберешься в зарплатах, тенденциях рынка и профессиях в маркетинге, HR и менеджменте. Выйдешь с четким пониманием, куда двигаться дальше.

Спикеры: управляющая партнерша Talando Влада Лященко, соучредительница ОО Women in Tech Ukraine и маркетинг-директор Qubit Labs Оксана Заболотная, Head of Talents Qubit Labs Марина Бузинник, соучредитель Results Elevator Юлия Смойловская.

Начало модуля "Тренды, изменяющие правила игры в digital" – 18 сентября.

Углубишь знания об AI, e-commerce, персональном бренде и цифровой безопасности. Этот модуль поможет запускать собственные проекты и ориентироваться в современной digital-среде.

Спикеры: технический директор и совладелица Sprout Dynamics Наталья Зуб, основательница APRIORI.Careers Инна Калинина, соучредитель PoliticonLab Елена Котелянец.

А 25 сентября 2025 года начнется модуль о психологических аспектах карьерного роста.

Узнаешь, как справиться с внутренними барьерами и сохранять ментальную стойкость во время вызовов. Разберем, почему возникает страх проявления, как не выгореть и искать качественное обучение в Digital/IT. Идеально для тех, кто хочет уверенно расти в карьере и адаптироваться к новым реалиям.

Спикеры: CSO Huawei Ukraine Евгения Ивахненко, бизнес-психолог и коуч по финансовому росту и проявленности Анна Щербий-Шендоган, Project manager Women in Tech Ukraine Анна Панченко и соучредительница UpPro School Натали Новгородская.

Не пропусти старт твоего успеха в цифровом мире!

📅 Продолжительность программы: 4 сентября - 30 октября 2025 года

💡 Участие бесплатное, обязательная регистрация

🔗 За обновлениями в программе можно следить по ссылке: Women in Tech 2025