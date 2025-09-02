- Тип
Карьера в tech без хаоса: от первого шага до выбора профессии в программе Women in Tech 2025
Хочешь наконец заявить о себе в цифровом мире? Women in Tech 2025 от Huawei Ukraine, WiT и WoMo — это образовательная платформа для тех, кто мечтает овладеть digital-профессиями, запустить бизнес и стать лидером перемен.
А вот и первые модули программы, если ты все еще сомневаешься.
Модуль "Твой первый шаг в цифровом мире" начнется 4 сентября.
Узнаешь, куда двигается digital, как находить бизнес-идеи и запускать их на рынок. Идеально для тех, кто еще сомневается, с чего начать.
Спикеры: соучредительница ОО Women in Tech Ukraine Ива Козловская, Partner Marketing Manager Галина Дивакова и соучредительница Go Global Today Наталья Трубникова.
11 сентября стартует модуль "Digital-профессии, реально приносящие результат".
Разберешься в зарплатах, тенденциях рынка и профессиях в маркетинге, HR и менеджменте. Выйдешь с четким пониманием, куда двигаться дальше.
Спикеры: управляющая партнерша Talando Влада Лященко, соучредительница ОО Women in Tech Ukraine и маркетинг-директор Qubit Labs Оксана Заболотная, Head of Talents Qubit Labs Марина Бузинник, соучредитель Results Elevator Юлия Смойловская.
Начало модуля "Тренды, изменяющие правила игры в digital" – 18 сентября.
Углубишь знания об AI, e-commerce, персональном бренде и цифровой безопасности. Этот модуль поможет запускать собственные проекты и ориентироваться в современной digital-среде.
Спикеры: технический директор и совладелица Sprout Dynamics Наталья Зуб, основательница APRIORI.Careers Инна Калинина, соучредитель PoliticonLab Елена Котелянец.
А 25 сентября 2025 года начнется модуль о психологических аспектах карьерного роста.
Узнаешь, как справиться с внутренними барьерами и сохранять ментальную стойкость во время вызовов. Разберем, почему возникает страх проявления, как не выгореть и искать качественное обучение в Digital/IT. Идеально для тех, кто хочет уверенно расти в карьере и адаптироваться к новым реалиям.
Спикеры: CSO Huawei Ukraine Евгения Ивахненко, бизнес-психолог и коуч по финансовому росту и проявленности Анна Щербий-Шендоган, Project manager Women in Tech Ukraine Анна Панченко и соучредительница UpPro School Натали Новгородская.
Не пропусти старт твоего успеха в цифровом мире!
📅 Продолжительность программы: 4 сентября - 30 октября 2025 года
💡 Участие бесплатное, обязательная регистрация
🔗 За обновлениями в программе можно следить по ссылке: Women in Tech 2025