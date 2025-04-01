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Карта боевых действий в Украине на 1 апреля 2025 года
Продолжается 1133-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 апреля 2025 года
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 99 авиационных ударов, привлек три ракеты и сбросил 169 КАБ. Кроме того, совершил более 5200 обстрелов, из них 124 — из реактивных систем залпового огня, и применил для ударов 2223 дрона-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Степок, Большой Прикол, Михайловское, Проходы, Наумовка, Краснополье, Объединенное, Угроиды, Гнилица, Большая Писаревка, Турья Сумской области; Казачья Лопань Харьковской области; Покровск, Удачное, Заря, Райполе, Запорожье, Богатырь, Отрадное, Веселое, Зеленое Поле, Старая Николаевка, Александрополь, Новая Полтавка и Новоукраинка Донецкой области; Новоподгорное, Великомихайловка Днепропетровской области; Темировка, Малокатериновка Запорожской области; Херсон Херсонской области
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и еще один важный объект российских захватчиков.
На Харьковском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Новой Кругляковки, Петропавловки и недалеко от Загрызового, Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед близ Надежды, Дибровы, Колодцев, в направлениях Нового, Серебрянки, Торского, Зеленой Долины и Новомихайловки.
На Северском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников вблизи Ивано-Дарьевки и Белогоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Предтечиного.
На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 79 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Калиново, Удачное, Зеленое, Шевченко, Котлино, Сергеевка, Новосергеевка, Новоалександровка, Успеновка, Орел и Орехового.
На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 12 атак позиций наших войск близ Константинополя, Бурлацкого, Днепроэнергии и в направлении Разлива.
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили десять атак вблизи Новоселки, Привольного и в направлении Свободного Поля и Новополя.
В Ореховском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Малые Щербаки, Лобково, Щербаки, Каменское и Новоданиловка.
На Приднепровском направлении агрессор проводил одно наступательное действие, успеха не имел.
В операционной зоне в Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 37 авиационных ударов с применением 36 управляемых бомб, а также совершил 266 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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