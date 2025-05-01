Карта боевых действий в Украине на 1 мая 2025 года

Продолжается 1163-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету и 92 авиаудара, сбросив 139 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5900 обстрелов, в том числе 145 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2677 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Михайловское, Малая Рыбица, Проходы, Миропольское, Новодмитровка, Угроиды Сумской области; Русин Яр, Малиновка, Гродовка, Миролюбовка, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Новополь, Русин Яр, Заря, Александро-Калиново, Новая Полтавка, Зеленый Угол, Ялта, Ивановка, Гродовка, Миролюбовка, Лисовка, Сухой Яр, Покровск Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области; Томарино Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО, одному артиллерийскому средству и трем пунктам управления противника.

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоосинового и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 36 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новосергеевка, Надежда, Твердохлебово, Редкодуб, Новое, Новый Мир, Зеленая Долина, Колодцы и в направлении Новомихайловки, Грековки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили две атаки противника вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Белой Горы, Андреевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дружбы, Дачного, Дилиевки и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 85 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиново, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Луч, Даченское, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка, Андреевка и Андреевка Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергеевки, Новой Полтавки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах Константинополя, Привольного, Свободного Поля и в сторону Отрадного, Шевченко и Богатыря.

На Гуляйпольском направлении боестолкновений вчера не было.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции сил обороны вблизи Степного, Лобкового и Каменского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 21 боестолкновение, враг нанес 13 авиаударов, сбросив при этом 16 управляемых авиационных бомб, и совершил 266 обстрелов, пять из которых — из реактивных систем залпового огня.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!