Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

Продолжается 1285-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 190 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 117 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5 780 обстрелов, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 780 дронов-камикадзе.

Агресс нанес авиационные удары управляемыми бомбами и неуправляемыми авиаракетами по населенным пунктам: Великая Береза, Середина-Буда – Сумская область; Белицкое Донецкая область; Гавриловка Днепропетровская область; Успеновка, Омельник – Запорожская область; Одрадокаменка – Херсонская область.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, два пункта управления БПЛА и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили четыре атаки россиян. За прошедшие сутки противник нанес 14 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 29 управляемых авиационных бомб и произвел 249 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Фиголовка, Западное и Красное Первое.

На Купянском направлении вчера произошло десять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодец, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника у Григоровки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Луч, Сухой Яр, Зверевое, Котлино, Удачное, Орех.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 25 атак в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Один раз враг атаковал на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

