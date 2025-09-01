Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

+0,06

EUR

48,20

+0,06

Наличный курс:

USD

41,36

41,30

EUR

48,40

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

война, ВСУ, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1285-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 190 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 117 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5 780 обстрелов, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 780 дронов-камикадзе.

Агресс нанес авиационные удары управляемыми бомбами и неуправляемыми авиаракетами по населенным пунктам: Великая Береза, Середина-Буда – Сумская область; Белицкое Донецкая область; Гавриловка Днепропетровская область; Успеновка, Омельник – Запорожская область; Одрадокаменка – Херсонская область.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, два пункта управления БПЛА и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили четыре атаки россиян. За прошедшие сутки противник нанес 14 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 29 управляемых авиационных бомб и произвел 249 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Фиголовка, Западное и Красное Первое.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло десять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоплатоновки и Петропавловки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодец, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника у Григоровки и Переездного.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечиного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Полтавка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Луч, Сухой Яр, Зверевое, Котлино, Удачное, Орех.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 25 атак в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

Один раз враг атаковал на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа   состоялась встреча   президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько