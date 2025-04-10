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Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года

война, ВСУ
Великая война длится три года

Продолжается 1142-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 94 авиаудара, в том числе сбросил 162 управляемых бомб. Кроме того, совершил более 6300 обстрелов, из них 96 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2868 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Марьино, Турья, Малая Рыбица, Большой Прикол, Краснополье, Самотоевка, Миропольское, Угроиды Сумской области; Гуляйполе Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, средство ПВО и два орудия российских захватчиков.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска отражали пять атак противника в районах Волчанска, Глубокого, Каменки, Фиголовки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового и Новой Кругляковки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Екатериновка, Мирное, Сергеевка, Новое, Колодцы, Ямполевка и в направлениях Зеленой Долины, Грековки и Новомихайловки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года

На Северском направлении агрессор совершил 10 атак на позиции наших подразделений в районах Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского – все штурмы отражены.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано два боеприкосновения в районе Часового Яра.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 20 атак неподалеку от Торецка, Дружбы, Дачного, Леонидовки и Щербиновки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Калиново, Шевченко, Троицкое, Преображенка, Успеновка, Новоалександровка, Удачное, Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Андреевка, Лысовка, Котлино, Котлино.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили шесть атак на позиции наших войск в сторону Богатыря и близ Константинополя и Разлива.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник предпринял пять безрезультатных попыток продвинуться вперед в районе Новоселки и в направлении Шевченко.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили девять вражеских атак в районах Степного, Малых Щербаков, Лобкового и Щербаков.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 46 авиационных ударов с применением 82 управляемых бомб, а также совершил 410 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года

В Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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