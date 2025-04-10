Карта боевых действий в Украине на 10 апреля 2025 года

Продолжается 1142-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 94 авиаудара, в том числе сбросил 162 управляемых бомб. Кроме того, совершил более 6300 обстрелов, из них 96 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2868 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Марьино, Турья, Малая Рыбица, Большой Прикол, Краснополье, Самотоевка, Миропольское, Угроиды Сумской области; Гуляйполе Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, средство ПВО и два орудия российских захватчиков.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска отражали пять атак противника в районах Волчанска, Глубокого, Каменки, Фиголовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Екатериновка, Мирное, Сергеевка, Новое, Колодцы, Ямполевка и в направлениях Зеленой Долины, Грековки и Новомихайловки.

На Северском направлении агрессор совершил 10 атак на позиции наших подразделений в районах Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского – все штурмы отражены.

На Краматорском направлении зафиксировано два боеприкосновения в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак неподалеку от Торецка, Дружбы, Дачного, Леонидовки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Калиново, Шевченко, Троицкое, Преображенка, Успеновка, Новоалександровка, Удачное, Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Андреевка, Лысовка, Котлино, Котлино.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили шесть атак на позиции наших войск в сторону Богатыря и близ Константинополя и Разлива.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник предпринял пять безрезультатных попыток продвинуться вперед в районе Новоселки и в направлении Шевченко.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили девять вражеских атак в районах Степного, Малых Щербаков, Лобкового и Щербаков.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 46 авиационных ударов с применением 82 управляемых бомб, а также совершил 410 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.

В Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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