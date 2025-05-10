Карта боевых действий в Украине на 10 мая 2025 года

Продолжается 1172-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 34 авиаудара, в том числе сбросил 69 управляемых бомб.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Дорошевка, Мануховка, Новая Слобода Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, три артиллерийских системы и две другие важные цели российских захватчиков.

В Харьковском направлении агрессор шесть раз штурмовал позиции наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызового и Новой Кругляковки.

На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Липового, Редкодуба, Ямполевки и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

На Северском направлении в течение дня враг осуществил восемь атак на позиции наших подразделений возле Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боевых столкновений в районах Временного Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Новая Полтавка, Луч, Елизаветовка, Даченское, Зверевое, Удачное, Котляровка, Андреевка, Лысовка, Миролюбовки, Малиновки, Новониколаевки и Троицкого.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 31 атаку на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Одрадное, Ровнополь, Новоселка, Свободное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Шевченко, Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили шесть вражеских атак в районах Малых Щербаков, Степного и Щербаков.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг шесть раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 21 управляемой бомбы, а также совершил 316 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одна из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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