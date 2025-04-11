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Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года

война, ВСУ
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1143-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 106 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 165 управляемых бомб. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, из них 96 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2388 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Уды, Казачья Лопань Харьковской области; Петрушевка, Осоевка, Угроиды, Малая Рыбица, Проходы и Большой Прикол Сумской области; Гродовка, Сухая Балка, Александро-Калиново, Заря, Старая Николаевка, Покровск Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Павловка, Щербаки, Железнодорожное Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в направлении Новой Кругляковки, Песчаного и в районе Загрызового.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Ямполевка и в направлениях Торского, Дроновки, Грековки, Ольговки, Екатериновки, Новомихайловки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года

На Северском направлении украинские воины отбивали восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Белой Горы и Курдюмовки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 22 атаки в сторону Дилиевки и в районах населенных пунктов Дружба и Торецк.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действия агрессора в направлениях Романовки, Александрополя, Сергеевки, Котляровки и вблизи Калинового, Серебряного, Тарасовки, Сухой Балки, Валентиновки, Елизаветовки, Лисовки, Зверевого, Удачного, Преображенного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенных пунктов Константинополь и Богатырь.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили три атаки в районе Привольного.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года

На Ореховском направлении за прошедшие сутки боев не происходило.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года

На Приднепровском направлении враг провел две тщетные попытки продвинуться к позициям наших защитников.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года

В операционной зоне на Курщине за прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения разной интенсивности. Кроме того, враг нанес 45 авиационных ударов с применением 62 управляемых авиационных бомб, а также осуществил 372 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 12 — из реактивных систем залпового огня.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 11 апреля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько
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