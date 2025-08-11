Карта боевых действий в Украине на 11 августа 2025 года

Продолжается 1265-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов 59 авиационных ударов, сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6009 обстрелов, из которых 105 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4615 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности, по районам населенных пунктов Великомихайловка, Тихое Днепропетровской области; Новониколаевка, Новоданиловка, Юльевка, Запорожье Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, средство противовоздушной обороны и три артиллерийских системы врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло две атаки противника. Враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 20 управляемых бомб, совершил 293 обстрела, в том числе 10 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отразили четыре атаки врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак врага. Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодец, Грековка, Торское и в сторону Шандриголового и Дроновки.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили пять вражеских атак. Подразделения окупантов пытались потеснить наши войска вблизи Григоровки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боеприкосновений, агрессор пытался продвигаться в районах Новомаркового, Временного Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг осуществил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Александро-Калиново, Екатериновка и в сторону Русиного Яра и Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Уют, Кучеров Яр, Никаноровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверевое, Котлино, Орехово, Дачное и Федоровка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 33 атаки противника вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Свободное Поле, Темировка, Филиал, Малиевка, Мирное, Александроград, Воскресенка, Шевченко и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили две атаки в районе Малиновки.

На Ореховском направлении захватнические войска атаковали в районе Каменского и в направлении Малой Токмачки, украинские защитники отразили четыре наступательных действия.

На Приднепровском направлении агрессор провел четыре напрасных попытки наступления на позиции наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

