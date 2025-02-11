Карта боевых действий в Украине на 11 февраля 2025 года

Продолжается 1084-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 февраля 2025

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 100 авиационных ударов, сбросив 140 КАБов. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, в том числе 200 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2853 дрона-камикадзе.

Последние новости с фронта сегодня

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Приколотное, Великий Бурлук, Шевченково, Сухой Яр, Покровск, Богатырь, Константинополь, Днепроэнергия, Шевченко, Сичневое, Гуляйполе и Таврическое.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, шесть артиллерийских систем и четыре других важных объекта российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг четырежды штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполевка, Терны и Колодцы.

На Северском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка и Григоровка противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боеприкосновений в районах Васюкивки, Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Зверевое, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Зеленовки, Времовки и Новоселки.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 27 атак российских захватчиков. Противник совершил 450 артиллерийских обстрелов, из них 12 – из реактивных систем залпового огня. Также авиация захватчиков нанесла 48 авиационных ударов, сбросив 67 КАБов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, в Украине запускают проект "Линия дронов". Инициатива направлена ​​на развитие и масштабирование эффективных подразделений беспилотных систем ВСУ.

Кроме того, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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